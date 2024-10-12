全球最大的科技制造商鸿海科技集团（富士康）在第五届鸿海科技日（HHTD）上发布了两款新型参考电动汽车，扩大了其汽车产品范围，推出了生活方式多用途多功能车 MODEL D 和中型电动巴士 MODEL U。与此同时，富士康旗下汽车部门 Foxtron 还针对对北美市场感兴趣的汽车 OEM 客户展示了MODEL C的首款车型。

MODEL D 是 Lifestyle 多用途多用途车

MODEL D基于LMUV（生活型多功能车）设计理念，融合SUV和MPV两大细分市场优势，是一款多功能混动车型，采用富士康最新一代平台技术。MODEL D车长5.2米，轴距3.2米，乘坐空间宽敞舒适，配备气动悬架系统，提升行驶稳定性，主动悬架高度可调节15mm至25mm。

车身设计融入专为降低风阻而设计的S型风道与风幕，将风阻系数降至0.23的低位，造型设计则与意大利知名设计公司Pininfarina SpA共同开发，为意台两大领头羊合作打造的电动车家族注入和谐感。

富士康表示，Model D 在 WLTP 测试周期内的续航里程将超过 410 英里，并且将使用 100-120kWh 磷酸铁锂 (LFP) 电池。

Model U是一部中型巴士

全新中型电动巴士MODEL U，延续了富士康2021年推出的获奖车型MODEL T全尺寸电动巴士的创新设计语言。MODEL U专为城市狭窄车道和偏远地区设计，简洁干净的外观搭配大窗户，也强调了灵活性和多功能性。

车身尺寸适中，内部空间可根据需要进行配置，其先进的电控系统和ADAS系统让驾驶体验更加安全舒适，同时优化了车身结构和空气动力学设计，实现更长的续航能力。