Stellantis推出新的移动应用程序，标志着Free2move和Share Now服务全面整合到一个平台。此举简化了用户交互，并确保所有品牌服务都可通过一个客户接触点轻松访问。两个品牌的合并现已完成，新的 Free2move 应用程序标志着 2022 年开始的整合的完成，提供全方位的移动解决方案——无论是自由流动的汽车共享、短期、中期或长期租赁、订阅服务还是停车选项——都可以在一个地方访问。

Free2move 正积极推动出行方式向共享未来转变。新推出的应用程序以数据和尖端技术为驱动力，通过无缝集成服务并使交通更加智能、高效和可持续，重新定义了出行体验。

Free2move 应用程序适用于 iOS 和 Android，让用户可以访问全球 500,000 多辆汽车，其中欧洲和美国城市有超过 10,000 辆汽车采用自由流动模式，提供每分钟、每小时和每天的汽车租赁服务，免去支付保险费或为汽车加油和充电的麻烦。

Free2move 不断壮大的电动车队除了提供共享出行服务外，还提供了可持续的出行选择。在巴黎、马德里、阿姆斯特丹、汉堡、米兰和斯图加特等城市，客户可以使用电动车队，促进更清洁的城市交通。

Free2move 首席执行官 Brigitte Courtehoux 强调了最后阶段的重要性，她表示：“新 Free2move 应用程序的推出代表了公司战略计划的关键时刻，强化了其成为全球最大移动平台的雄心。这一里程碑不仅完成了 2022 年开始的联合品牌流程，还标志着 Free2move 开启了新篇章，进一步履行了其致力于彻底改变客户移动体验的承诺。”

在竞争激烈的出行领域，Free2move 的全数字化创新服务模式使客户能够使用车辆几分钟或几个小时，如果他们需要更长时间，他们可以保留同一辆车而无需更改合同。定价会根据使用时间自动调整，确保用户的灵活性和便利性。将尖端的 Share Now 平台整合到 Free2move 生态系统中，增强了公司的规模经济和协同效应，并支持 Stellantis Dare Forward 2030 的雄心壮志。