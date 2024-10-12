几十年来，甚至几个世纪以来，人们一直在设想自动驾驶汽车，但事实是，今天你仍然无法走进展厅，买一辆可以在你看电影或小憩时载你从 A 点到 B 点的汽车。

通用汽车。你知道，这家老牌美国汽车制造商为我们带来了GM EV1、雪佛兰 Volt等精品，以及最近推出的GMC Hummer EV和雪佛兰 Silverado EV系列怪兽。

通用汽车希望为美国客户提供真正的“解放双手、解放双眼”的驾驶体验，从而成为第一家大规模实施该举措的美国汽车制造商。通用汽车软件和服务工程高级副总裁戴夫·理查森在接受TechCrunch的深入采访时表示，这家底特律巨头正在努力将其“解放双手”的驾驶助手 Super Cruise 改造成真正的 3 级高级驾驶辅助系统 (ADAS)。

提醒一下，Super Cruise 适用于多款通用汽车车型，是美国唯一一款在拖车时提供免提驾驶辅助的系统。它于 2017 年首次亮相，是业内首款免提 ADAS，到 2025 年底，它将在美国和加拿大约 75 万英里的道路上推出，包括乡村公路和次要公路。它提供自适应巡航控制、车道居中和按需变道功能。

根据美国汽车工程师学会(SAE) 的说法，2 级自动驾驶汽车可以自行转向、加速和刹车，但驾驶员必须始终对其进行监督。特斯拉的自动驾驶仪和全自动驾驶（监督）系统就是这样分类的，其他汽车制造商提供的绝大多数 ADAS 功能也是如此，包括最近更新的福特BlueCruise 。

梅赛德斯·奔驰是目前美国唯一一家拥有 3 级高级驾驶辅助系统的品牌，但该系统只能在某些城市、某些高速公路上启用，并且时速不得超过 40 英里（不过，一旦联邦和州法律允许，限速可以提高到 70 英里/小时）。

通用汽车的代表没有提供升级版超级巡航的推出时间表，也没有透露开发进展如何，但他提到，当客户获得该功能时，准备就绪非常重要。