兰博基尼计划于 2028 年推出其首款电动汽车。2023年在圆石滩展出的Lanzador 概念车预示着这款汽车将是一款时髦的 SUV 型 2+2 豪华旅行车，而非跑车。尽管公众对电动汽车的兴趣正在减弱，但首席执行官 Stephan Winkelmann 预测，这款电动汽车的销量将与该公司的主流超级跑车一样好。

在意大利纳尔多技术中心举行的Urus SE发布会上，温克尔曼在接受Motor1采访时介绍了兰博基尼电动汽车推出后预计的产量。

“Revuelto 属于最小的细分市场，销量永远是最小的，”他告诉媒体。“然后我们看到 Temerario 和 [电动] GT 车或多或少处于同一水平。而 Urus 永远是最畅销的。”

Temerario于今年早些时候发布，是兰博基尼的全新入门级超级跑车，取代了大获成功的 Huracán。这家意大利制造商去年售出了 3962 辆 Huracán，约占总销量的40 %。可以肯定的是，Temerario 的销量也将紧随其后。

考虑到公众对电动汽车的态度正在转变，即使是超豪华级别的电动汽车，温克尔曼对兰博基尼电动汽车销量的预测也相当大胆。但兰博基尼并不关心今天的需求。

“你需要考虑到兰博基尼需要五年的开发时间，然后是至少八年的产品周期，”温克尔曼说。“所以你必须时刻关注未来会发生什么。因为如果你根据当天的心情来衡量自己，你将永远不会做任何事情。”

温克尔曼并不是唯一一个押注兰博基尼电动汽车会成功的人。在接受媒体的另一次采访时，首席技术官鲁文·莫尔表示，人们的情绪改变只是时间问题，而不是是否会改变。兰博基尼不会依靠模拟换挡和假发动机声音来销售汽车，而是依靠其他东西。

“从我们的角度来看，我们需要更进一步，”莫尔说。“仅试图模仿内燃机可能才是目前正确的答案。但我们必须让客户相信，电动驾驶体验比内燃机世界更棒。只有这样，你才能说服情感买家继续使用电动汽车。”