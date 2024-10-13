科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.10.07-2024.10.13）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

继去年10月前后TikTok Shop在印尼遭遇封禁风波后，本周，这一似曾相识的剧情也再度上演在了Temu这一另一位电商后起之秀身上，并且其遭遇封禁的理由也是“似曾相识”···

当地时间10号，印尼媒体指出，由于可能会通过外国生产的直销产品以其更低的价格“威胁到当地中小微企业的可持续发展”，印尼相关部门基于未获得“电子系统提供商（PSE）”许可（亦即未获得在当地运营的资格）的条例，对尝试在印尼展开业务的Temu下达了禁令。

而相应的，作为背景，自22年以来，Temu已先后尝试3次在当地申请PSE的许可注册（均未通过）。同时，就其他东南亚市场而言，Temu也已在近期上线了其越南和文莱站点，以此将其对东南亚市场的覆盖提升至了5个（另外为马来西亚、菲律宾以及泰国）。

回到本次印尼市场动态。传递了这一措施的印尼信息和通讯部部长Budi Arie Setiadi表示，“我们不是来保护电商的，我们而是在保护中小企业。我们必须保护数以百万计的企业···”

从这一点出发，据一份来自去年的数据统计，在印尼，遍布当地街头巷尾的“典型中小微企业”（代表）——Warung的数量为6300万至6400万家之多，而这些warungs为印尼贡献了超60%的GDP和近97%的劳动力。

值得一提的是，作为参照，此前，在封禁前夕，TikTok曾表示，在印尼，有近200万家当地企业通过TikTok销售商品。并且根据相关数据统计，22年期间，TikTok电商业务在印尼的GMV总额约为25亿美元。

截至目前，Temu方面似乎并未做出任何回应。不过，据媒体透露，印尼方面正在同谷歌和苹果交涉，希望在其应用商店中屏蔽Temu。此外，印尼也已公开表明，只要采取了“直接向印尼消费者销售产品”的运营模式，任何电商平台均不会被授予PSE许可。

不管怎样，Temu的这次封禁可能会是一种两难的抉择。但在此之后，不难发现，一些改变也正在印尼深刻上演。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

越南2024年前9个月货物进出口额达5784.7亿美元，同比增长16.3%：越南统计总局数据显示，2024年前9个月，越南的货物进出口总金额达到5784.7亿美元，同比增长16.3%。其中，出口额为2996.3亿美元，同比增长15.4%；进口达2788.4亿美元，同比增长17.3%。2024年9个月，贸易顺差207.9亿美元。

机构：马来西亚科技行业未来潜力表现乐观：调研机构Kenanga Research近期在一份报告中指出，得益于数据中心和智能手机行业正在进入更加积极的增长阶段，马来西亚科技行业正在展现出一片值得让外界乐观的前景。

报告表示，接下来，马来西亚的数据中心行业将实现大幅增长，其IT容量将从500MW增加到3000MW以上。同时，报告强调称，仅就当地的人工智能服务器市场而言，其规模预计将达到978亿林吉特，而这将为马来西亚科技企业带来巨大机遇。

为保护中小微企业，Temu已在印尼被禁：据印尼当地媒体Antara news报道，印尼信息和通讯部部长Budi Arie Setiadi近日表示，拼多多旗下跨境电商平台Temu的应用程序在当地已被封禁，印尼用户已无法再正常使用该应用。

Setiadi在发言中讲到，“从昨天开始（当地时间本周三），我们就封锁了Temu的应用程序。它（Temu）提供了一种商业模式，即外国制造商直接向印尼消费者销售产品。这种做法将摧毁我们的中小微企业···政府需要保护本地中小微企业的产品，避免外国市场直接从其工厂提供外国产品，从而使其价格便宜得多。这是一种不健康的竞争，可能威胁到我们中小微企业的可持续发展···”

马来西亚推出电动汽车和电池管理指南：据悉，马来西亚于本周五正式发布了该国电动汽车和电池管理 (EVBM) 指南。马来西亚生产力公司（MPC）在一份声明中表示，该指南为行业自律提供了框架，确保了电动汽车和电动汽车电池的安全和可持续管理。根据声明，EVBM 指南有望成为电动汽车行业企业的基础工具，使其能够满足安全、环境和监管要求。

OpenAI将于今年底在新加坡设立区域中心：据外媒报道，ChatGPT母公司OpenAI宣布，将在今年底前于新加坡设立区域中心。

媒体称，在此次动向中，OpenAI也将与新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）合作，让先进人工智能技术在东南亚得到更广泛采纳。据介绍，基于该合作，OpenAI将提供高达100万美元来发展所需资源（如开放式数据库），以确保人工智能模式更适合东南亚多元化的语言和文化环境。

联合国报告：Telegram成东南亚犯罪温床：据《联合早报》援引联合国发布的一份报告指出，东南亚的犯罪网络滥用即时通信应用Telegram，来转售失窃的个人资料、买卖各种造假软件和为见不得光的业务打广告等犯罪行为。联合国毒品和犯罪问题办公室发表的报告称，黑客入侵取得的数据如信用卡资料、密码和浏览器历史记录等，被人在Telegram上公开买卖。

机构：虚拟银行和网络安全支出是泰国科技服务业两大增长动力：马来亚投资银行日前表示，虚拟银行投资和网络安全支出的预期增长是未来两年泰国科技服务业发展的两大主要驱动力。

该银行指出，泰国央行计划在2025年中期发放三张虚拟银行牌照，并要求持有者在2026年中期开始运营。于此，马来亚投资银行预测，这三家银行将各自投资10亿到19亿泰铢。同时，在虚拟银行开始运营之前，其将仅剩约12个月的投资时间，马来亚投资银行称，预计2025年下半年和2026年上半年将有大量资本支出。

此外，马来亚投资银行认为，泰国遭遇网络攻击的风险很高。该机构引用报告强调，泰国组织在2023年下半年每周遭受1892次网络攻击，远远高于全球每周1040次的平均水平。

投融资

菲律宾金融科技公司Salmon获得3000万美元融资：Salmon成立于2022年，是一个专注于消费市场的金融借贷平台，其平台可以使客户从在菲律宾证券交易委员会注册的合作伙伴处获得金融产品。同时，Salmon也在菲律宾经营有一家持牌银行（Rural Bank of Sta. Rosa Laguna）。据公司此前透露，Salmon在成立仅四个月后就推出了首款信贷产品，且在此后的每三个月里就推出一款新产品。

金融科技公司Surfin获得1250万美元融资：据悉，Surfin成立于2017年，最初对外提供消费贷款服务，随后扩展到支付/汇款、信用卡发行、以及财富管理等金融服务。

同时，随着业务的不断扩大，Surfin也已在多个区域获得了多项牌照——其中，在Surfin最大的市场印尼，该公司已拥有P2P、共同基金分销、汇款和支付网关（入账）牌照。