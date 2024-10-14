A390_β展示车是 Alpine 首款 100% 电动运动快背车，为该品牌的运动世界带来了新维度。它预示着三款 Dream Garage 车型中的第二款车型，这是Alpine为所有热情驾驶者打造的理想车。

继 A290 之后、未来的电动 A110 之前，A390_β 预示着 Alpine 梦想车库的第二阶段，这三款跑车标志着该品牌的电动转型。

A390_β 这个名字遵循了 Alpine 的命名法，即字母 A 后面跟着三个数字。3 代表车辆尺寸，90 代表该品牌的多用途日常车辆。希腊字母 beta 代表量产车正式推出前的中间开发阶段。

A390_β 让人们一窥未来公路车的面貌，它专为日常使用而设计，能够像标志性的 A110 一样变身为赛车猛兽，带来更具运动感的驾驶体验。Alpine 将其定义为“穿着”设计的真正跑车，就像穿着量身定制的西装的赛车一样。

与2022 年巴黎车展上展示的Alpenglow 概念车一样，A390_β 展车的设计灵感来自阿尔卑斯山脉。岩石、矿物质和雪是自然元素，它们激发了设计和材料的选择，赋予了它个性的力量。

Alpine 汲取其传统和赛车基因，推出了一款象征法国工艺的作品，完美融合了大胆和创新。在低碳交通成为汽车行业必不可少的时代，Alpine A390_β 展示车不仅仅是一个承诺。它展示了 Alpine 品牌对高端、令人振奋和可持续运动的承诺。

乍一看，A390_β 以其无可否认的阿尔卑斯外观吸引眼球，在这里被诠释为一条简约的高科技光带。

A390_β 的轮廓既动感又流畅，展现出真正的雕塑感。它类似于一个整体气泡，灵感来自一滴水。这种自然形状在功能性和空气动力学之间实现了最佳平衡。最后，汽车的侧面遵循了阿尔卑斯汽车的标志性线条，即使在静止时也增添了运动感。

A390_β 的强烈而多面的蓝色凸显了展示车的锐利外形。移动的油漆颗粒随着运动而振动。色调在明亮、夺目的蓝色和更深的色调之间振荡；这种对比的相互作用突出了车辆的线条。

Alpine A390_β 展示车以其独特的照明特征脱颖而出，与 Alpenglow 保持一致。前后照明条下方的一组发光三角形被称为“宇宙尘埃”，让人联想到彗星刺穿大气层。最后，前后细长的灯条似乎像刀片一样划破空气，让人联想到轻盈。

A390_β 的空气动力学元素清晰可见，仿佛在空气中流动。前部的“飞桥”增强了车辆上部的气流。微穿孔格栅以最佳方式引导空气，而宽大的侧进气口形成气幕，加速自然流动。

更具概念性的尾部是对“光追随功能”的诠释：灯光凸显了展示车的空气动力学元素。鲨鱼鳍是对勒芒阿尔卑斯赛车的致敬，是流畅性和稳定性的代名词。

最后，与后扩散器相协调，照明灯带可以延伸或收缩 80 毫米，使 A390_β 能够从“短尾”设计转变为“长尾”设计。这种延伸能力降低了空气阻力系数并提高了车辆的行驶里程。

A390_β 展示车车轮的设计灵感来自雪花的结晶特性，既坚固又轻盈。22 英寸前轮和 23 英寸后轮的轮毂中央镶嵌一颗凸圆形宝石，散发出蓝色光晕，让人联想到珠宝。中央凸缘的透明效果类似于一层薄冰，在背景中突显了主动扭矩矢量控制功能。

A390_β 的驾驶舱是一个沉浸式空间，承诺为驾驶员提供“Feel@One”体验，让他们与汽车融为一体。驾驶舱由一个发光三角形组成，图形表示驾驶轴。方向盘后面的三个玻璃板条依次放置，营造出全息效果，可动态、多维地读取驾驶信息。

A390_β 的方向盘直接受到一级方程式赛车的启发，紧凑、技术性强且精确，让您尽情驾驶。它具有两种不同的几何形状，让驾驶员可以在日常驾驶世界和极致运动世界之间切换。

驾驶员将一颗冰晶（作为钥匙）放在方向盘中央，让车辆焕发生机。它就像宝石一样，灵感来自高山上的水晶。它像镶嵌在冰中一样封住了著名的阿尔卑斯 A 形箭头标志。

Alpine 未来的运动型快背车将采用电动设计，基于经过大量改进的 Ampere AmpR Medium 平台。该平台专门用于电动机，其灵活性和优势使 Alpine 的工程师能够进行必要的修改，以开发出一款绝对运动型的快背车。例如，电池位于乘客舱下方，以确保重心尽可能低，从而提高抓地力。平坦的地板优化了车内空间，与同类内燃机汽车相比，所有乘客都能感受到更大的空间感。

A390_β 展示车展示了未来量产车的驾驶品质和动力系统，它将为这款全新车型带来 A110 的感觉。

这款运动型快背车将配备由 Alpine 开发的三台电动机：一台位于前部，两台位于后部。它还将配备创新的非永久性 AWD（全轮驱动）系统。车轴驱动将由完全由 Alpine 工程师开发和完善的智能扭矩管理系统管理：主动扭矩矢量控制。

通过智能控制前后轴之间以及左右后轮之间的扭矩分配，该技术优化了车辆的纵向性能和转弯动态，同时确保系统的高度可靠性和信心，无论每个车轮下的抓地力水平如何。这种平衡行为使车辆具有 A110 的轻盈感，几乎可以最有效地减少转弯时感觉到的惯性，从而在每种驾驶模式下都能获得独特的体验。这种由主动扭矩矢量监控的三台电动机技术组合，以前仅用于小批量生产的超级跑车，是该领域的全球首创。