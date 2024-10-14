欧洲著名消费者保护组织Euro NCAP（欧洲新车安全评鉴协会）授予奥迪Q6 e-tron “五星”最高评级。Q6 e-tron 在“成年乘员保护”、“儿童安全”、“弱势道路使用者保护”和“标准辅助系统”类别中接受了评估，并在所有测试类别中取得了优异的成绩。

欧洲新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 的测试人员对“成年乘员保护”的评分为 91%，接近满分，保护效果最佳。奥迪车型首次接受“碰撞后功能”（包括紧急服务和紧急呼叫的救援数据表）评估，奥迪 Q6 e-tron 得分很高。

奥迪 Q6 e-tron 车型系列在儿童安全类别中获得了 92% 的评分，在 2023 年和 2024 年迄今为止测试的所有车辆中，目前是“同类最佳”。超越要求和消费者保护的功能也为这一成绩做出了贡献。例如，Q6 e-tron 是汽车领域中为数不多的配备三个“i-Size 座椅”的车型之一，两个在后排，一个在前排乘客座椅上。“i-Size”是 2013 年推出的儿童座椅欧洲安全标准，可确保儿童座椅与车辆之间不受限制的兼容性。

Q6 e-tron的前排乘客座椅 配备了后向式儿童座椅的前排乘客安全气囊自动停用功能；汽车几乎“知道”何时必须关闭它们。约束系统已得到进一步改进，可与儿童座椅配合使用，并为各种体型的儿童提供最佳保护。

车辆安全是奥迪的首要任务，奥迪拥有 220 名专家，每年进行 1,000 多次复杂碰撞测试以及约 20,000 次虚拟事故模拟，并不断致力于开发新的安全功能。

NCAP 测试结果不仅适用于 3 月份推出的奥迪 Q6 SUV e-tron，也适用于将于 2025 年上市的 Sportback 车型以及相应的 S 车型。

10月14日，奥迪将于2024年巴黎车展上首次向全球展示Q6 e-tron家族的Sportback版本。