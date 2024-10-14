吉利的 领克子 品牌正在中国推出其首款电池电动汽车，即面向欧洲的全新 02 型汽车，名为 Z20。

这款五门家庭电动车注重用户体验和先进软件，纯电动续航里程可达 445 公里。全新 02 标志着领克战略扩张和进化的下一篇章，该公司将进军欧洲电动汽车市场。

“全新 02 代表了领克的下一个阶段。”领克国际首席执行官 Nicolas López Appelgren 表示。“我们正在拓展业务模式、扩大产品组合并进军新市场。这些战略举措彰显了领克致力于为客户提供更多选择、灵活性和渠道的承诺。”

全新领克 02 拥有超长的续航里程和独特的乐趣，将时尚醒目的外观与先进的数字驾驶舱以及采用再生材料制成的用户友好型内饰相结合。02 的电动续航里程高达 445 公里，并配备尖端安全功能和创新的汽车共享功能，标志着该公司进入欧洲电动汽车市场的新纪元。

全新 02 在领克位于哥德堡的全球设计工作室打造，是01插电式混合动力 SUV 客户与品牌内部设计和工程团队之间首次合作的成果。客户对新车的个性产生了重大影响，通过 Co:lab 功能贡献了 6,000 多条关于最理想功能的信息，Co:lab 是领克的车载应用程序之一，允许用户从 01 内部以数字方式提供反馈。

Lynk & Co 02 现已在欧洲在线销售，起价为 35,495 欧元。