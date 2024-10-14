出行脱碳是应对气候变化的关键目标。对于雷诺集团这样的汽车公司来说，这涉及解决与工业、能源、技术、供应、速度等相关的一系列挑战。为了实现 2040 年欧洲净零碳排放和 2050 年全球净零碳排放的目标，该公司需要彻底改变其汽车设计和制造方式。这一里程碑项目的主要挑战在于，在汽车的整个生命周期中，从摇篮到坟墓，最大限度地实现脱碳。继2022 年的 Scenic Vision H2-Tech 概念车之后，雷诺 Eblème 更进一步，与今天生产的同类汽车相比，温室气体 (CO2 当量) 排放量减少了 90%；从摇篮到坟墓仅产生 5 吨 CO2 当量。

为实现这一目标，该项目探索了多种智能、可靠和可行的组合：低碳足迹的再生材料、天然材料、完全依赖可再生能源的生产流程、再利用零件和循环性的普遍实施等。包括动力系统在内的技术选择也是如此。

效率是雷诺全新设计语言的核心

雷诺 Eblème 象征着一种全新的整体汽车设计方法。其外观设计通过感性的曲线和图形、技术特征线条融合了运动性、优雅性和情感，创造出一款极具吸引力的产品。该设计也是对空气动力学进行细致优化的结果，通过更可持续的方法设计出效率，同时又不损害美观性。

例如，在雷诺 Embleme 上，外部后视镜被两个集成在车轮拱门中的摄像头所取代，挡风玻璃雨刷隐藏在引擎盖下，电子锁把手嵌入车身。引擎盖上的两个翼片和保险杠上的两个通风口分别将气流引导至挡风玻璃和车轮后方。车轮为全盘式，以便沿车身引导气流。F1 风格的平底设计通过主动扩散器得到增强，该扩散器向下向后倾斜以平衡气流并最大限度地减少空气阻力。

作为雷诺与 Ampère 之间卓有成效的合作的一部分，该设计使用 BWT Alpine F1 团队提供的数字孪生技术和最先进的数字模拟设备进行了微调。通过汇集他们的专业知识，他们能够优化被动和主动空气动力学，以实现高效的空气穿透。雷诺 Eblème 的 Cx 非常好，为 0.25。

优雅生态的家庭猎装车风格

雷诺 Eblème 的强劲曲线和猎装车风格通过绿色车身的二向色效果展现出来，根据观察角度的不同，车身颜色呈现出不同的效果。该车优雅地结合了旅行车和轿跑车的风格，前者轴距宽达 2.90 米，后者高度适中，为 1.52 米，车顶线条流畅。

该车长 4.80 米，非常适合载客和行李的家庭舒适出行。它还象征着雷诺重申其继续在 C 级及更高级别车型上创新的雄心，符合其价值导向战略。在标志性雷诺标志的启发下，探索设计的新路径，灯光设计旨在既高科技又易于识别。

汽车重量与尺寸有一定关系，重量在多个层面影响其二氧化碳当量排放：材料提取时、生产和运输过程中、使用过程中（对能耗的影响）以及汽车回收时。作为生态设计方法的一部分，设计师和工程师们精打细算，力争将重量控制在 1,750 公斤（包括电池）。因此，Renault Eblème 的重量低于大多数混合动力 SUV 或类似尺寸的电动汽车。

兼具多功能性和低碳性能的动力系统

Renault Eblème 拥有双能源电动动力系统，可通过两种方式供电：由“传统”充电电池供电，足以满足日常使用；以及由氢燃料电池供电，适合长途旅行。基于 AmpR Medium 平台，后轮驱动架构承载着各种动力系统组件（电动机、电池、燃料电池和氢气罐），同时保持低重心和理想的重量分布，以提高性能和效率。

Embleme 的 160 kW 绕线转子电动机不使用稀土元素。它由小型 NMC 电池（40 kWh）供电，比长续航家用电动车的电池更轻、更便宜、更紧凑、更环保。它的续航里程为数百公里，足以满足日常出行需求。30 kW PEMFC 燃料电池通过 2.8 公斤的油箱以低碳氢为燃料，提供长途旅行所需的动力，最高效率约为 60%。

这种配置最大限度地提高了此类车辆的多功能性，它能像内燃机汽车一样快速行驶 1,000 公里：无需充电，只需停下来两次加氢——每次不到五分钟——续航里程为 350 公里。在巴黎和马赛之间的典型旅程中，车辆消耗的 75% 电力是由燃料电池产生的，除了水之外没有其他排放。

创新的工作方法带来明显的脱碳目标

鉴于雄心勃勃的脱碳目标，Emblème 演示车需要新的工作方法。不少于 20 个合作伙伴，他们都是各自领域的专家，与雷诺和 Ampere 一起参与了该项目。每个合作伙伴都贡献了自己的技术或专业知识，以在车辆的整个生命周期内将二氧化碳当量排放量减少 90%。

这种集体横向方法鼓励创新，不受集团、品牌、实体、合作伙伴和供应商之间的障碍。对于这个项目，这种方法使得利用卓越的技术多样性和复杂性来实现高脱碳目标成为可能。Embleme 演示车再次表明，雷诺集团处于创新的前沿，推动着移动出行和整个汽车行业的进步，使其整个生态系统成为这一过程的一部分。

雷诺 Embleme 将于 10 月 14 日在巴黎车展上亮相。在公开首发后，雷诺的 Ampere 部门将在月底详细介绍这一概念。该公司将 Embleme 描述为他们的“家庭用车愿景”和技术实验室，这意味着它的一些功能可能会出现在未来的量产车型中。