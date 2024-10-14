此次，vivo X200系列还全球首发公里级无网通信。该技术由vivo与MediaTek联合研发，在无蜂窝网络极端环境下，可通过蓝牙连接实现点对点、远距离通信，并支持SOS文字广播、一对一语音对讲和文字交流、地图位置显示等，在野外科考、灾害救援等场景中具备高度使用价值。不久前，vivo X200系列还跟随中国科学院珠峰科考站的科考员，深入珠峰无信号区域作业，以公里级无网通信赋能科考员高效沟通，让vivo蓝科技研发成果闪耀世界之巅。

vivo X200系列还首发搭载了OriginOS 5，并以AI为核心重构OS体验，推出原子岛、小V圈搜等全新功能，并以更懂中国人的AI，打造蓝心小V、小V帮记、小V写作等功能，更有万能文档、小V跨端等效率工具加入，为人们的生活和工作带来更丰富更多元的智慧体验。vivo X200系列多面切入，带来了性能、屏幕、通信、AI、续航等“多能”体验的全面越级，再次刷新高端旗舰标准。

vivo WATCH GT在同价位率先带来“无网通信”，手表化身对讲机，无蜂窝网络情况下实现远距离一对一语音对讲，更能一键快速无网紧急求救，并新增宝马、MINI、小牛电动车、特斯拉和台铃等品牌车钥匙，内置手表应用商店也上架多款全新App；vivo Pad3系列升级了契合录音内容的“录音智能命名”，支持QQ等8款通讯软件的通话录音，并带来了原子笔记“手写笔记十倍画布”、“同声传译”等全新功能，vivo Pad3 Pro更是行业首批支持120帧档位《国民级射击类手游》的平板，游戏体验更流畅；另外，本次发布会上还亮相有全新“墨蓝”配色的vivo TWS 3i、vivo 45W自带线充电宝和22.5W自带线充电宝三款新品，进一步完善vivo IoT全家桶。