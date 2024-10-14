vivo 今日发布了vivo X200，vivo X200 Pro和vivo X200 Pro mini。全球首发天玑9400处理器，标准版售价4299元起，Pro版售价5299元起，将于10月19日正式开售。

外观方面，vivo X200采用了全等深微四曲设计，正面采用一块6.67英寸的蔡司大师色彩屏，支持2160Hz高频PWM调光和夜猫护眼2.0模式，同时具备户外高亮模式，为用户提供出色的视觉体验。整体机身流畅优雅，配合水滴镜片设计和水纹云阶工艺，既增强了握持感，也提升了视觉效果。vivo X200提供了宝石蓝、钛色、辰夜黑和白月光四种配色，满足不同用户的审美需求。新机的厚度仅为7.99mm，重量最轻仅197g。

性能方面，vivo X200首发搭载天玑9400芯片，采用台积电第二代3nm先进制程，CPU主频最高可达3.626GHz，安兔兔跑分最高突破300万分。新机还配备了高达16GB的运行内存，最大支持1TB的存储空间，充分满足用户的多任务处理需求。续航方面，新机搭载容量高达5800mAh的蓝海电池，并支持90W超快闪充，能够在短时间内迅速补充电量，解决续航焦虑。

vivo X200 系列手机行业首发第三代硅负极技术，能量密度较上代提升 19.6%；基于用户高清视频、导航等重载场景，改写 SoC 内部运作机制，手机更省电。

另外，vivo X200 系列手机还全系搭载半固态电池，-20℃极限低温下 X200 支持视频录制 6 小时，正常通话 29.7 小时。影像方面，vivo X200配备有后置三摄系统，其中主摄采用超感光VCS仿生主摄IMX921同样为5000万像素，具备1/1.56英寸大底和f/1.57超大光圈，并支持OIS光学防抖功能，结合蔡司T*镀膜与VCS仿生光谱2.0技术，在弱光环境下依然能够拍摄出清晰细腻的照片。

新机长焦则采用一枚5000万像素的蔡司超级长焦IMX882，提供最高100倍蔡司超清变焦，并支持最高20倍长焦微距拍摄，进一步提升了远景拍摄的细节表现力。同时，该镜头也采用了蔡司T*镀膜技术，有效减少眩光和鬼影。超广角则是5000万像素的JN1，等效焦距为15mm，并支持AF自动对焦功能，进一步提升了广角拍摄的实用性。

vivo X200 Pro后置影像系统配备了三颗镜头。主摄采用了vivo与索尼联合定义的LYT-818传感器，拥有5000万像素、1/1.28英寸大底、f/1.57光圈以及蔡司T*镀膜，能够在复杂光线下实现更加出色的成像效果。此外，VCS仿生光谱3.0和CIPA 4.5级防抖技术进一步提升了拍摄稳定性和图像质量。

除了Pro版外，vivo还带来了vivo X200 Pro mini，新机采用6.31英寸屏幕，重量仅187g。新机搭载一块5700mAh的蓝海电池，支持90W超快闪充和30W无线闪充。新机同样采用LYT-818传感器，长焦则采用X200同款长焦，拥有Pro级别的体验。