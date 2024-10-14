2024巴黎车展开幕首日，小鹏展台举办发布会，对外宣布小鹏汽车全球化战略2.0，以及针对欧洲市场的全新承诺，并分享小鹏对于国际业务的全新目标。随后，官方宣布预售1小时48分钟小鹏P7+订单已突破30000台。

同时，小鹏汽车董事长 CEO何小鹏对外宣布，全球首款AI汽车——小鹏P7+正式开启预售，预售价格 20.98 万元起，预售权益99元意向金可抵3000元购车款。

小鹏P7+开启预售，3个+加持

在10月10日的全球首秀上，何小鹏宣布了小鹏P7+将全系标配AI智驾能力以及大量舒适性配置，结合20.98万元起的预售价格，即便是在30万元以内纯电轿车这一竞争激烈的市场中，小鹏P7+也是一款诚意满满的产品。

针对产品力，何小鹏在发布会上提出了三个+的概念，很好地诠释了P7+名字的由来，即技术+、空间+与舒适+。

技术+方面，小鹏P7+全系首发搭载小鹏全新一代AI鹰眼视觉方案。这是行业首个单个像素Lofic架构纯视觉方案，相比传统摄像头，具有更准、更清、更远的信息采集能力。目前，XNGP能够为用户带来不限路况、不限路线的AI智驾体验，真正做到了全国都能用，全国都好用。同时，新车将首发搭载AI天玑系统5.4.0版本，实现XNGP的0速激活，原地启动。

空间+方面，小鹏P7+拥有超越SUV的空间体验，甚至超越大部分的豪华行政级轿车。它的轴距达到3000mm，拥有88%超高空间利用率和65%的有效乘坐空间利用率，即便是1米8以上的身高也能够轻松享受大空间带来的舒畅感受。储物能力上，小鹏P7+的后备箱采用掀背式开启方法，开口达到1米x1米x1米。标准状态下，后备箱尺寸达到725L，后排放倒后，甚至可以摆放33个20寸登机箱，相比起很多海外热销的Wagon车型，P7+的空间体验更为出色。

舒适+方面，小鹏P7+融合“云上空间”设计语言，从视觉、触感等多个维度，为用户打造移动的豪华舒适舱。车内配备全功能云感舒适座椅，采用8层设计结构，其中包括20mm慢回弹零压海绵以及120mm紧实支撑发泡层，为用户带来顶级的乘坐体验。另外，小鹏P7+的前后排座椅均支持按摩、加热、通风功能，行业首创6大智能场景式按摩，保证前后排用户都能拥有一致的舒适乘坐感受。以上所有的配置，小鹏P7+均做到了全系标配。

作为小鹏汽车旗下全球首款全面应用AI技术、由AI深度定义的汽车产品，小鹏P7+凭借行业领先的智驾能力、轿跑的姿态和操控性能、超越SUV的空间表现、媲美MPV的乘坐舒适性等四大核心产品优势，成为小鹏汽车下一个十年引领AI汽车发展方向的开山之作。

AI引领变革，新EV时代已经到来

基于对AI发展的期待，小鹏汽车希望在下个十年，成为面向全球的AI汽车公司。为实现发展目标，在产品和技术层面，小鹏AI体系将涵盖五大要素：大算力芯片、AI大模型，AI汽车，机器人以及飞行汽车。以前两者作为基础，为后三者的落地而服务。

在AI产品落地方面，小鹏汽车同样走在领先位置。小鹏自主研发的图灵芯片已成功流片。这是全球首颗同时应用在AI汽车、AI机器人和飞行汽车的AI芯片，拥有40核处理器，能够为大模型提供了强大的计算支撑, 并适配L4级自动驾驶安全需求。同时，端到端大模型的也已实现落地，大模型能够让车辆在L2级别硬件和成本的基础上，实现L4级别的高阶智驾体验。

随着持续巩固技术与产品基础，小鹏汽车率先明确AI汽车的定义：自主学习、主动满足需求、快速成长、千人千面。以此为标准，新EV时代正在加速到来。

智在全球，欧洲将成为小鹏重要市场

过去十年，小鹏汽车在智能驾驶技术上的坚定投入已收到回报。小鹏汽车认为：对于欧洲汽车业来说，小鹏汽车虽然是一个年轻的公司，但在全球电动车变革浪潮中，小鹏汽车扮演着十分重要的角色。

截止目前，小鹏汽车已在全球三十多个国家和地区开启销售。在走向“出海2.0”之际，小鹏汽车将持续加大对于欧洲市场的关注，并将面向全球进行研发和销售布局。

发布会上，小鹏汽车也发布了针对欧洲地区的全新目标，认为欧洲是小鹏汽车长期承诺的核心。未来将带来更多新车型和改款，并将不断完善售后网络与售后服务质量。

2025年，小鹏汽车的目标是进军全球超过60个国家和地区，并且成为中国中高端新能源品牌海外第一。未来十年，小鹏汽车将加速扩大全球“鹏友圈”，目标海外销量占到总销量的一半。