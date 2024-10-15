零跑汽车目前正积极拓展海外市场，并且获得了全球知名汽车制造商 Stellantis 汽车集团的支持。零跑将在第 90 届巴黎车展上展示其创新且经济实惠的电动汽车解决方案，这一平台是汽车行业最具影响力的国际盛会之一。此次参展为零跑提供了一个展示其技术和产品实力的机会，能够吸引全球市场的关注。

在巴黎车展前，零跑汽车的国际合资公司已于米兰首次亮相，并开始接受其首批面向欧洲市场的车型：T03 城市车和 C10 D-SUV。随着这两款车型进入欧洲市场，零跑汽车在欧洲市场的布局加快，展现了其在海外扩张的雄心。背靠 Stellantis 集团的技术和资源支持，零跑具备了更强的市场竞争力，未来有望在欧洲及全球电动汽车市场中占据一席之地。在全球对电动汽车需求日益增长的背景下，零跑汽车有望凭借其技术优势和较高的性价比赢得更多国际市场份额。

零跑加快出海布局

零跑国际是Stellantis 牵头成立的一家合资公司，持股比例为 51:49 ，该公司的扩张战略继续稳步推进，重点是增加和扩大中国境外高科技、高性价比产品的销售。该公司成立不到一年的时间就已实现这些路线图上的关键步骤，与此同时 Stellantis 投资 15 亿欧元收购了零跑约 21% 的股份。借助 Stellantis 的分销渠道，零跑国际的目标是到 2024 年底将零跑汽车的销售点数量增加到 350 个，其中 50 个在英国。未来三年，零跑预计每年至少推出一款车型。

零跑汽车在欧洲的首批市场为比利时、法国、德国、希腊、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国。零跑汽车国际将从今年第四季度开始进一步拓展到中东和非洲（以色列、法国海外属地和土耳其）、亚太地区（澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚和尼泊尔）和南美洲（巴西和智利）。

B10全球首发

全新 B10 C-SUV 在巴黎首次亮相，得益于汽车行业的独特合作伙伴关系，它已准备好在欧洲主要细分市场中展开竞争。这款备受期待的车型是零跑汽车 B 系列的首款车型，标志着该品牌在欧洲发展的重要里程碑，因为它为更广泛的公众提供了最先进的技术。

B10 搭载创新的 LEAP 3.5 架构，引入了专为新一代全球消费者量身定制的尖端智能技术，这些消费者正在寻找更互联、更可持续、更大胆的新能源汽车 (NEV)。更多新款 B 系列汽车将于 2025 年推出。

C10 SUV

C10 SUV 是 Leapmotor 为全球市场打造的首款符合国际设计和安全标准的产品。事实上，对于想要“迈向”电动汽车领域并需要真正的家庭用车的客户来说，C10 是完美的选择。Stellantis 的分销网络确保以实惠的价格提供家庭出行服务和援助，让他们高枕无忧。新款 D-SUV 凭借其一流的安全性、智能的用户体验和卓越的舒适性，满足了家庭对现代电动汽车的所有需求。

C10 采用零跑汽车自主研发的 LEAP 3.0 架构，采用同级最佳的智能电动技术，包括中央集成电子配置、CTC 2.0 系统和智能座舱——零跑汽车的真正代表。电动 C10 SUV 拥有 D 级尺寸和功能、同级最佳驾驶体验、高达 261 英里的 WLTP 综合续航里程和高水平安全标准。

C16 的欧洲首秀

在巴黎车展上与 B10 一同亮相的还有 C16，其设计旨在提供宽敞的车舱空间（2+2+2 座椅配置，最多可容纳 6 名乘客），满足家庭的需求。C16 采用高压 800V 碳化硅 (SiC) 平台，可显著提高整车效率，并支持高达 180kW 的充电功率，使电池在短短 15 分钟内即可从 30% 充电至 80%。C16 长度为 4915 毫米，轴距为 2825 毫米，可为所有乘客提供充足的空间，并且后备箱空间大，当第三排折叠时，后备箱可扩展至 1022 升。

C16 外观简洁，内饰设计简约高档，配备 15.6 英寸后置高清显示屏、21 个支持杜比全景声的扬声器以及 AI 驱动的可自定义声音模式。它还配备了 Leapmotor OS 4.0 智能信息娱乐系统和全景天窗，可提升出行体验。在安全性方面，C16 的环笼式车身设计与 CTC 2.0 电池集成技术相结合，显著提高了结构刚度。此外，它还拥有 75% 高强度钢铝混合材料的抗扭刚度，提高了耐用性和安全性。

T03城市车

巴黎车展的观众也一定会被 T03 所吸引——它是城市的明智之选。它是一款紧凑型五门 A 级车，拥有 B 级车般的内部空间。T03 驾驶起来充满乐趣，WLTP 综合续航里程高达 165 英里。此外，它在 JD Power 的紧凑型电动汽车细分市场新车质量研究中名列第一。简而言之，T03 是城市的明智之选，因为它结合了紧凑的尺寸，使其在日常驾驶中灵活，并采用最先进的电力推进技术，价格极具竞争力。

总结：

零跑汽车在全球电动汽车市场的扩张策略，随着其多款新车型的推出，正逐渐走向一个新的高度。零跑的全新 B10 C 级 SUV、C16 以及专为家庭设计的 D 级电动 SUV C10、紧凑型 T03 A 级电动汽车展现了其面向不同市场的产品布局和全球化的战略野心。当然，这些车型无论在欧洲还是全球市场，都面临着巨大机遇与挑战。

首先，全球对电动汽车的需求持续增长，这为零跑提供了重要的发展契机。尤其是在环保政策推动下，越来越多的国家加速向电动车的转型。零跑汽车的新款车型，B10 和 C16 作为 C 级 SUV，具备广泛的市场吸引力，特别是家庭用户和那些追求空间与舒适度的消费者。而 T03 则凭借其紧凑而宽敞的设计，专为城市驾驶打造，符合欧洲都市地区对小型电动汽车的需求。整体来看，零跑通过覆盖从紧凑型到大型 SUV 的产品线，能够更好地满足全球消费者对不同类别电动车的需求。

零跑与 Stellantis 的合作为其全球扩展提供了强大的支持。这种战略性合作不仅让零跑得以利用 Stellantis 的技术平台，还能借助其在欧洲和全球的供应链、生产能力以及市场网络，更加迅速地打入国际市场。与传统自主品牌单打独斗不同，零跑有机会通过与国际汽车巨头的合作，提升其在海外市场的竞争力。

然而，尽管机遇巨大，零跑仍需面对诸多挑战。首先是欧洲市场的竞争极为激烈。像特斯拉、大众、雷诺等传统电动车品牌已经在该市场占据了显著的市场份额，零跑作为新进入者，需要面对这些行业巨头的强势竞争。欧洲消费者在电动车选择上更注重品牌声誉、质量稳定性和售后服务，零跑需在这些方面进行持续投入，才能逐步获得消费者的信任。

另外，欧洲市场的技术标准和法规非常严格。各类针对汽车的环保、安全和质量要求远高于全球其他市场。零跑在进入这些高门槛市场时，必须确保其产品符合所有的当地规定，这将带来额外的研发成本和认证时间。无论是生产流程的优化，还是技术适应能力的提升，都是零跑在国际化过程中不可忽视的挑战。当然，高昂的关税也是一个需要考量的问题。

品牌认知度也是零跑必须面对的问题。尽管零跑在国内市场已经具备一定的知名度，但在欧洲和全球市场，它依然是一个相对陌生的品牌。如何通过有效的市场营销策略，提高品牌的认知度和消费者的信任度，是零跑未来成功的关键。虽然与 Stellantis 的合作能够提供部分品牌背书，但最终能否在消费者心中建立起强大的品牌形象，仍取决于零跑在市场推广、用户体验和产品口碑方面的综合表现。

零跑汽车凭借创新产品和全球战略，拥有在电动汽车市场获得成功的潜力。尽管在品牌建设、法规合规以及市场竞争中面临挑战，但全球电动化的趋势、与 Stellantis 的合作、以及多元化的产品线，均为零跑带来了广阔的发展机遇。如果能够有效应对挑战并充分发挥其技术和合作资源优势，零跑在未来全球电动汽车市场中有望占据一席之地。