据安永日前发布的一份报告指出，现阶段，全球范围内针对电动汽车的需求正在放缓。并且其中，马来西亚正处于向电动汽车转型的关键时刻。

目前，马来西亚汽车市场仍保持以燃油车为主导，但人们的兴趣也正逐渐向电动汽车转变。根据报告（报告针对全球28个国家和地区的1.9万名受访者进行了调查），受燃料成本上涨和环境因素的推动，25%的马来西亚人有意购买电动汽车。

安永在一份声明中指出，马来西亚与其他国家面临着共同的挑战，并且其在培育坚实电动汽车生态以及激发主流消费者的兴趣/需求方面也面临着重重障碍。

在马来西亚，已经购买电动汽车的“尝鲜”用户认为，环境影响（53%）、燃料成本上升（33%）和“拉风（look cool）”（27%）是他们购买电动汽车的主要原因。

不过，也有近40%的马来西亚受访者表示，其更愿意购买燃油车。另外，有购买混动汽车意愿的用户也达到了20%。

于此，报告称，想要开启纯电电动汽车下一阶段的爆发点，汽车品牌需要吸引不同类型的消费者——他们更年轻、更有成本意识，并且会由于燃料成本上升（43%）、环境影响（35%）和电动汽车种类增多（27%）而出现购买电动汽车的动力。

另一方面，尽管马来西亚政府出台了旨在发展电动汽车市场的一系列激励措施——该国的目标是，到2030年，计划推进电动汽车在新车销售中的比例达到15%，但马来西亚消费者仍对该车型持谨慎态度，他们会重点权衡电动汽车的转售价值（57%）、考虑电动汽车充电所需的可再生能源的触及机会（51%）、以及考量电池持续维护费用（41%）。

安永亚太区能源客户体验负责人马克·贝内特 (Mark Bennett) 表示，电动汽车代表着交通的未来。然而，这些研究结果也表明，在解决基础设施、续航里程和电池更换成本等问题面前，这一领域还有很长的路要走。

报告显示，充电基础设施在促进消费者把信心转向电动汽车方面发挥着关键作用。27%的潜在买家认为，充电点不足会是其阻碍因素。而从这一点出发，他们对公共充电基础设施的担忧会体现在寻找充电桩（61%）、等待时长（53%）以及使用公共基础设施的充电成本（38%）这些方面。

报告称，尽管这些担忧在所有年龄段中都很常见，但其对于婴儿潮一代和X世代群体来说会更为明显（特指年龄相对较大的群体）。因此，报告显示，电动汽车车主会更愿意在家充电（68%）。

值得一提的是，近年来，中国电动汽车制造商在马来西亚取得了长足进步，并开始为当地消费者提供更多选择。目前，奇瑞和比亚迪已经跻身马来西亚最受欢迎十大新车注册品牌之列（截至今年9月底）。不过，报告显示，中国电动汽车品牌仍需赢得消费者信任。

婴儿潮一代和X世代的受访者将性价比作为考虑中国电动汽车品牌的主要原因（68%），而Z世代对品牌信任度的担忧（39%）和对更成熟的制造商品牌的偏好（39%）则成为了该群体目前不考虑中国电动汽车品牌的主要原因。

对此，Mark Bennett认为，尽管中国在电动汽车生产、需求和基础设施方面处于世界领先地位，但品牌认知度仍然是这些中国厂商的一大挑战——推动中国电动汽车行业发展的“性价比”和“技术力”正在成为一种全球准绳，然而，对于许多国际买家来说，他们购买电动车的影响因素不仅仅是价格。在此之外，他们还会看重品牌、服务、质量、残值等因素。