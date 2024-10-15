根据 Cox Automotive 发布的数据，特斯拉 Cybertruck 在 2024 年第三季度成为美国第三畅销的电动汽车。这款全电动皮卡仅次于其两款同门车型——Model Y 和 Model 3，它们分别是美国第三季度最畅销和第二畅销的电动汽车。

凯利蓝皮书《电动汽车销售报告 Q3 2024》显示，特斯拉仍然是美国电动汽车市场的无可争议的王者，在第三季度售出了 166923 辆汽车。本年度截至目前，特斯拉在美国已售出 471374 辆电动汽车，占该国电动汽车市场的 49.8%。

表现最令人惊讶的是 Cybertruck，该车在 2024 年第三季度售出了 16692 辆，今年迄今为止售出了 28250 辆，使其成为美国第三季度第三畅销的电动汽车，同时也使其在电池电动皮卡细分市场中占据主导地位。

作为参考，福特 F-150 Lightning、Rivian R1T 和雪佛兰 Silverado EV 在第三季度分别售出了 7162、3817 和 1995 辆，这意味着 Cybertruck 在第三季度的销量超过了其三大竞争对手的总销量。

美国的电动汽车市场完全被 Model Y 所主导，该车在 2024 年第三季度售出了 86801 辆。本年度截至目前，Model Y 在美国的销量为 284831 辆，这意味着这一款车型就占据了美国电动汽车市场的 30.1%。

紧随 Model Y 之后的是特斯拉 Model 3 轿车，该车在第三季度售出了 58423 辆，本年度截至目前，在美国总共售出了 131975 辆。