如今，全球移动游戏行业蓬勃发展，为中国开发者们催生了丰富的发展机遇。根据《2024 年 Unity 游戏行业报告》，2023年全球手机日活跃用户增长4.1%，与2022年相比增长4.5%；2023年应用内广告变现每用户平均日收益（ARPDAU） 同比增长了26.7%。

然而，开发者们的全球化策略也面临着出海市场竞争、用户获取成本上升、用户留存下降、国际市场差异等多方面的挑战。《2024年Unity 游戏行业报告》指出，全球手游玩家第 1 日和第 7 日留存率分别下降了 1.00% 和 0.10%。

想要在竞争激烈的市场中获得成功，需要不断适应和调整策略。许多开发者却苦于自身资源有限，面临着”如何在人员和预算有限的条件下，充分实现变现和用户获取？“，”如何在没有客户经理的情况下，获取所需的数据和专家见解？“等难题。为此，本报告通过提供大量平台数据和分析洞察，帮助出海手游开发者做出更明智的决策，以降低成本、提升效率。

2024 年 10 月 15 日，Unity 发布《2024 年移动游戏增长与变现报告》。报告就当前移动游戏行业的获客与变现现状做了详尽的分析，旨在为移动游戏和应用开发者提供关键洞见和实用策略参考，助力全球游戏开发者，尤其是中国开发者在日新月异的移动市场环境中最大实现用户获取和变现。

以下为报告主要发现：

用户获取

广告主正在采取多样化用户获取策略。

过去两年，ironSource Ads 和 Unity Ads 上的广告主们已经通过广告收入、内购收入和混合 ROAS 等优化工具，进一步多样化了广告投放策略，并相应地调整了预算分配。Unity 还观察到，目标每行动成本（tCPA）和目标每事件成本（tCPE）的广告活动越来越受欢迎。

CPI 广告活动依然是获客策略的一部分，但广告主正在更加多样化地分配预算，使得 ROAS 和事件优化工具正逐年占据更大比重。不同 KPI 导向的自动化广告优化工具，能为广告主找到相应的高质量玩家，即那些完成应用安装之后，仍能持续带来价值的用户。

内购

在最佳时机吸引内购（IAP）付费用户。三分之一的内购玩家会再次购买。尽管首次内购转化具有一定难度，但那些成功转化的用户更有可能进行复购，因此，投资于推动首次转化是非常有价值的。

26.47% 的复购将在首次购买后的 30 天内发生。成功的内购策略，需要预见并激发用户在此时间窗口内的复购行为。

应用内广告

越来越多的用户在观看广告。全球范围内，广告渗透率的年增长达到了 3.2%，在 T1 和 T2 这类付费能力较高的地区（Tier 2（T1）: 包括美国、加拿大、澳大利亚和英国。这些国家具有较强的付费能力。Tier 2（T2）: 包括丹麦、瑞典、挪威、芬兰和爱尔兰。这些国家的英语理解能力较高，但付费能力略低于 T1 市场。于），增长幅度甚至更大。

面对经济形势挑战，人们的内购支付能力或意愿受到限制，广告因此变得更具价值，它们为用户提供了一种有效的替代方案，即通过观看广告来获取奖励，或解锁更深度的游戏内容和体验。

Offerwall 用户获取

与其他广告形式相比，Offerwall 获取用户留存更高。与非 Offerwall 用户相比，通过 Offerwall 获取和转化的用户留存要高出 2-7 倍。

广告主们一直在寻求更快扩展用户规模的方法。

Offerwall 用户在另一款游戏中完成特定任务后（如达到特定进度、注册订阅、进行内购或完成调查问卷），返回当前游戏，即可获得奖励。

由于获得奖励所需的用户行动相对“深入”，因此通过 Offerwall 获取的用户通常展现出更高的留存和 LTV。

Offerwall 变现

Offerwall 正作为新的收入来源补充内购收入。Offerwall 的每转化用户月广告收入为 4.04 美元。虽然还是低于内购（13.27美元），但仍然相当可观，30% 这一比例也比较健康。

一些应用开发者误认为，Offerwall 可能会蚕食内购收入，因为它提供了应用内商店之外的途径来解锁高级内容。

实际上，Offerwall 的设计旨在补充内购和广告策略，为那些不愿意付费，但对游戏投入足够多的用户提供了价值。

此外，通过 Offerwall 解锁高级内容，可以降低用户未来进行内购的门槛。因此，开发者发现，Offerwall 通过延长用户游戏时间、建立长期忠诚度、提高每用户平均日收益（ARPDAU）以及向高度参与的非付费用户介绍他们未来更有可能选择付费的高级体验，来补充收入并提高留存率。

Unity Grow 亚太区总经理祁凯表示：“通过总结我们在移动游戏行业前沿的增长经验，《2024 年移动游戏增长与变现报告》将为开发者们指明现阶段的增长路线图。报告不仅揭示了如何在激烈的市场竞争中精准定位用户增长机会，还深入探讨了如何通过创新的变现策略来实现商业目标。我们希望各位出海开发者能够借助这些深度洞察和实践指南，在动态的市场中掌握主动权，驱动他们的业务向前发展。“