Alpine 继续开发氢动力概念车，并在巴黎首次推出了 Alpenglow HY6 。这款超级跑车的最新款配备了全新的氢 V6 动力系统，其功率是 HY4 四缸前代发动机的两倍，外观也略有改进。

该概念车着眼于未来参与耐力赛，但批量生产版本也被认为是一种可能性。

首先是全新的动力系统，由Alpine开发的双涡轮 3.5 升 V6 发动机，可提供令人印象深刻的 730 马力（544 千瓦/740 马力）和 770 牛米（568 磅英尺）的扭矩。该发动机有四个链条传动顶置凸轮轴，每缸 4 个气门，完全依靠氢气运行。燃料以气态形式储存在三个 2.1 公斤（4.6 磅）的高压氢气罐中。动力通过六速顺序 Xtrac 变速箱传输到后轴。

除了新的氢动力核心之外，Alpenglow HY6 还进行了一些造型更新，使其外观更加精致。值得注意的变化包括引擎盖上的额外进气口，以及重新设计的后甲板，带有透明的发动机盖和更传统的尾翼。

车身完全由碳纤维制成，长度为 5.20 米（204.7 英寸），为异国情调的比例增色不少。这款法国超级跑车保留了其前身的环绕式温室、未来主义的照明装置和透明叶片，使其看起来像一辆来自未来的勒芒赛车。

提到赛车运动并非偶然，因为 Alpine 正在敦促国际汽联从 2028 年开始批准氢动力赛车参加勒芒 24 小时耐力赛。此外，虽然该概念车被描述为一个着眼于赛车的“移动实验室”，但 Alpine 也暗示了可能的生产版本。

更具体地说，该公司承认“开发理念最初倾向于设计用于赛车的版本，但可以转换为批量生产”。在类似情况下，Alpine 的首席设计师最近表示，该品牌在设计 Alpenglow 时始终考虑量产版本。

该公司没有详细介绍 Alpenglow HY6 的基础结构，只是说它有“各种修改和技术改进”。这款概念车很可能采用2024 年 5 月首次亮相的Alpenglow HY4 滚动原型车的 Ligier LMP3 底盘版本。请注意，最初的 Alpenglow 概念车恰好在两年前的 2022 年巴黎车展上首次亮相，是一款静态展示车。