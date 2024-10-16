前德国铁路子公司 Arriva 已将 21 辆中国制造商比亚迪生产的电动公交车投入马德里附近运营。为此，莫斯托莱斯镇的一个公交车站提前进行了电气化改造。

Arriva 表示，得益于新电动公交车，莫斯托莱斯市的所有本地交通将从 10 月起实现 100% 零排放。电动公交车的续航里程为 350 公里，因此可以全天运行而无需中途充电。充电只在夜间在车库进行，车库内已安装了 22 个充电点。Arriva 已经考虑了可能的扩张，并可能在以后将充电点的数量增加到 44 个。

通过超过 2000 万欧元的投资和欧洲下一代基金的支持，Arriva 推动了其车队的现代化和项目中新运营设施的建立。

Arriva 集团欧洲大陆董事总经理 Sian Leydon 表示：“通过扩大我们的零排放车队并为马德里服务的第二家车库通电，我们不仅支持了该市到 2030 年实现碳中和的承诺，而且我们还提供了现代、安全和舒适的公共交通方式，我们希望这将鼓励更多人选择乘坐公交车而不是汽车。”

随着比亚迪电动公交车的投入使用，马德里地区共有 1,079 辆环保公交车投入使用。其中，725 辆为混合动力公交车，102 辆为电动汽车，3 辆为氢燃料汽车，249 辆使用液化天然气或压缩天然气。这些公交车占整个地区公交车队的 50.7%。