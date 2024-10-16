比亚迪在巴黎车展上展示了 Sealion 7，并确认将在欧洲上市。这款采用轿跑车式车顶线条的 SUV 已在中国上市，是比亚迪在欧洲推出的第八款车型。

比亚迪执行副总裁 Stella Li 表示：“我们注意到欧洲对这种类型的汽车有需求，因此我们很高兴在巴黎推出 Sealion 7。我们相信，其 SUV 设计和包装、刀片电池技术、续航里程、性能和丰富的规格将吸引欧洲众多客户。Sealion 7 展示了比亚迪如何响应该地区客户的需求和品味，并扩大我们的产品线以确保尽可能覆盖最重要的车型。”

与众所周知的中国版车型一样，Sealion 7 是比亚迪首款基于 e-Platform 3.0 Evo 的车型——这是当前 e-Platform 3.0 的增强版。因此，与比亚迪 Seal 相比，该平台得到了进一步改进——例如，配备了 12 合 1 电驱动系统，而之前的 3.0 架构只有 8 合 1 系统。不过，比亚迪仍未公布欧洲首发车型的具体数据。配备两个电机的全轮驱动版本应该能够在 4.5 秒内加速到 100 公里/小时，最高时速为 215 公里/小时。不过，确切的输出或扭矩尚未确定，只提到了“多种配置”。不过，没有关于驱动型号的详细信息。

和所有电动汽车一样，比亚迪也在 Sealion 7 上使用其专有的刀片电池，即横跨整个电池组宽度的超大 LFP 电池。Sealion 7 使用集成度特别高的电池到车身变体 (CTB)：电池组的盖子也是乘客电池的地板。

比亚迪表示：“CTB 采用高强度蜂窝状铝结构，提高了安全性，而使用电池组作为结构部件也有助于提供令人难以置信的扭转刚度。”但比亚迪在新闻稿中也没有提到能量密度、能量含量或续航里程。它只说这款电动汽车的充电容量高达 230 千瓦。比亚迪网站至少提到了“高达 91.3 千瓦时的能量含量”。

然而，电池到车身结构和紧凑的刀片电池不仅对驾驶很重要，对设计也很重要：有了这些技术，地板“对于这种高续航里程的电动汽车来说相对较薄，尽管车顶线条很倾斜，但仍留有足够的头部空间”，比亚迪表示。并且：“Sealion 7 的升高式 SUV 设计有助于提供出色的座舱空间和实用性，使其特别受欧洲客户的青睐。”

新车型在竞争中有多大的吸引力，很大程度上可能取决于价格。不过，比亚迪只打算“在不久的将来”发布这些车型。这应该会在未来两周内实现，因为 Sealion 7 将于 10 月在法国接受订购。比亚迪计划今年进行首次交付。