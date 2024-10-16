挪威航运公司 Hurtigruten 公布了其首艘零排放邮轮的最新计划。通过采用各种方法，该邮轮的能源消耗将比同类船舶低 40% 至 50%。电池将作为主要能源。Hurtigruten 于 2022 年 10 月首次宣布其 Sea Zero 项目，并于 2023 年夏季公布了其未来零排放游轮的首批效果图，该游轮预计将于 2030 年首次亮相。该公司近几个月来不断完善其研发工作，目前正在展示第二版效果图——其中包括一些新数据。

该公司正与挪威业界的合作伙伴密切合作。合作伙伴的愿景是，借助大型电池、船帆和其他创新技术，新的 Hurtigruten 邮轮将在正常运行中完全实现零排放航行，与现有邮轮相比，能源消耗通常可减少 40% 至 50%。自去年以来，Sea Zero 邮轮就已公布，其长度为 135 米，拥有 270 个客舱，可容纳 500 名客人和 99 名船员。

船上的一项关键创新是可以根据需要升起和降下的船帆。专家初步估计，这种船帆可以减少约 10% 的能源消耗。此外，安装在船帆上的太阳能电池板预计将进一步节省 2% 至 3% 的能源。新渲染图中的船帆与 2023 年夏季的船帆有所不同：“我们还将船帆类型改为货船上已经使用的更成熟的设计，”Hurtigruten 首席运营官 Gerry Larsson-Fedde 表示。正在研究的船帆类型称为 OceanWings。这些船帆在法国开发，已经在货船 Canopée 上使用。

该巡洋舰还将配备 60 MWh 电池和反向旋转螺旋桨作为主要推进系统，船尾两侧配有两个可伸缩船首推进器，以提高港口作业的机动性。发起人提到的另一项创新是所谓的船体空气润滑，其中气泡被泵入船体下方以减少阻力。这种方法应可节省 5% 到 10% 的能源。此外，还有现代船体设计和特殊油漆以减少水阻力，以及智能能源管理（包括船舱内）和改进的通风和隔热系统。

“邮轮业是污染大户，我们现在必须采取重大措施减少排放，”Hurtigruten 首席执行官 Hedda Felin 表示。“我们的目标是到 2030 年左右实现零排放船舶运营。我们仍处于研发阶段，但已取得重大进展。”

Hurtigruten Norway 希望将其整个船队长期改造为零排放船舶。据该公司称，目前正在推进耗资 1 亿欧元的船队现代化改造，在此期间，几艘船将改用电池供电和“最先进的技术，这将显著减少二氧化碳和氮氧化物 (NOx) 排放量，分别减少 25% 和 80%。”