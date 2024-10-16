有一个事实是不变的，那就是科技公司正在继续推出创新，以使电力更加高效和普及。

松下就是其中一家公司，该公司刚刚宣布推出专为提高续航里程、功率和充电而设计的新型锂离子电池。这家日本科技巨头似乎坚信其新型电池将引发电动汽车领域的一场革命——但为什么呢？这些新型电池有什么特别之处呢？、

事实证明，这就是电池的构造方式。传统的电动汽车电池通常由 2170 块电池堆叠而成。这意味着每个电池的直径仅为 21 毫米，长度为 70 毫米。松下新款 4680 电池，正如您可能猜到的那样，要大得多，直径为 46 毫米，长度为 80 毫米。

据松下称，这些 4680 电池的能量密度是 2170 电池的五倍——但你知道，它们只由一个电池构成。现在，这种 500% 的能量密度并不一定意味着你的电动汽车的效率会提高五倍，但它确实意味着制造商可以使用更少的材料来实现类似的续航里程。这意味着更轻、更高效的电动汽车。当然，这对我们很重要，因为更轻意味着更快，更快意味着更有趣，尤其是在电动摩托车的背景下。

说到在轻型电动车中的应用，松下的 4680 电池不仅能量密度更高，而且据说能够处理更高的瞬时功率水平。这意味着车轮的动力更强，响应速度更快——这对我们这些注重性能的骑手和司机来说也是另一件重要的事情。

接下来是成本问题。从总体来看，松下的 4680 电池最终会更便宜，因为制造商将使用更少的电池来实现目标续航里程。让我们从简单的数学角度来看。假设你想要 10 升苏打水。你可以买五罐两升的苏打水，也可以买 10 瓶一升的苏打水。当然，规模经济会决定购买五罐两升的苏打水更具成本效益。在这种情况下，电池也是如此。

目前，松下尚未公布其电池的详细规格。不过，该公司似乎对采用这些电池非常认真，因为它已经改造了其在日本占地 655,000 平方英尺的大型工厂，专门生产 4680 个电池单元。所有工厂将于明年 3 月全面投入运营，敬请期待。