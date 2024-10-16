Microlino 电动微型三轮车正在改装成敞篷车。瑞士制造商 Micro 在巴黎车展上展示了 Microlino Spiaggina 的量产版本。Micro 两年前在巴黎车展上展示了这款受 20 世纪 60 年代沙滩车启发的概念车。Microlino 的 Spiaggina 版本配备可拆卸硬顶，计划于 2025 年上市销售。

它将以两种颜色组合的限量版首发上市，客户可以在网上预约。配备 10.5 kWh 电池的限量版首发起价为 24,990 欧元。

技术规格方面，这款小型电动车每次充电可行驶 177 公里，最高时速可达 90 公里/小时，最大输出功率为 12.5 千瓦。

Microlino 联合创始人 Merlin Ouboter 解释道：“Microlino Spiaggina 是我们多年来一直想打造的一个想法，现在终于变成了现实。它将成为前往欧洲夏季旅游胜地（如波托菲诺、圣特罗佩或伊比沙岛）的最时尚交通工具。”

尽管 Microlino 是一款相当小众的汽车，并且在推出时必须应对生产问题以及与 Isetta 的版权之争，但它已经通过马德里的汽车共享计划进入主流，并且该汽车的精简版作为概念车于今年早些时候在日内瓦车展上亮相。