据Tracxn日前发布的一份报告显示，新加坡科技初创企业生态在今年三季度获得的总融资额为3.97亿美元，较去年同期的5.36亿美元呈现出了26%的下滑。

不过，Tracxn也在报告中指出，相比于今年二季度，该地区科技初创企业的表现也取得了一定的进步，其融资规模比当时的3.63亿美元提升了9%。

报告称，基于3.97亿美元的规模，新加坡科技初创生态在亚洲达到了第四名的位置，仅次于中国、印度和以色列。

作为背景，据悉，新加坡初创生态在21年三季度时达到顶峰，并在当时取得了41亿美元的季度融资总规模。

再作为本次下降的原因，Tracxn认为，当下的下降主要归结于全球经济挑战（包括宏观经济状况和地缘政治问题）导致投资者兴趣发生显著转变的因素。

而从具体方面来看，报告显示，新加坡初创生态今年三季度的早期投资额为2.37亿美元，与第二季度的2.58亿美元相比下降了8%。不过，其种子期融资也从二季度的5130万美元增长56.5%，在第三季度达到8030万美元。

Tracxn强调，三季度期间，新加坡没有任意一笔1亿美元以上的融资。并且同去年同期相似，该季度内也并未出现新增独角兽企业。

另一方面，从行业领域上来看，在此期间，金融科技、企业应用和零售是该国表现最好的三大行业。其中，金融科技公司共筹集了2.08亿美元的资金（比去年三季度的2.31亿美元下降了10%）；企业应用领域获得的资金则从一年前的1.01亿美元增长55%至1.57亿美元；零售业共筹集了9700万美元，较去年同期的2950万美元大幅提升229%。

把目光转向收购层面，今年三季度所呈现的数量基本没有发生变化，仅从一年前的14起小幅下降至13起。不过，与今年二季度的6次收购相比，该数字却也有了不小的提升。

最后，就投资方而言，Wavemaker Partners、Antler和Entrepreneur First是今年三季度的三大头号投资机构；Antler、Orbit Startups和East Ventures在种子期投资中占据领先地位；Peak XV Partners、SEEDS Capital和淡马锡则是早期阶段最为活跃的投资机构。