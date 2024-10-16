特斯拉已获得德国勃兰登堡州的批准，将扩建位于格伦海德的超级工厂 4 号，至少是部分扩建。该州环保局已首次授予部分授权。

据当地环境部称，首批部分许可包括“建造一个更大的厂房以容纳额外的生产单元”和“对已建成的生产设施进行改造和优化”。换句话说，此次部分授权的措施将使特斯拉能够提高在格伦海德的产量。

然而，新闻稿中并未明确特斯拉在获批工作完成后将在 4 号超级工厂生产多少辆汽车。环境部只是重复了早已为人所知的声明，即特斯拉打算“在未来”将产能从每年 50 万辆提高到 100 万辆。在2024 年第二季度的报告中，特斯拉表示柏林超级工厂的产能保持不变，为每年 37.5 万辆——目前，该工厂只生产 Model Y，包括面向欧洲的新款七座版。

目前的部分授权仅影响特斯拉已经拥有的区域，因此目前没有计划或要求进一步清理。该部表示：“不会占用 60 号发展计划邻近地区的土地，‘阻止特斯拉’倡议的抗议营地目前就位于该地区。”

具体而言，涉及五项措施：

在没有建造电池组 2 和 Drive 2 生产等生产设施的情况下扩建生产建筑，

重新规划和迁移固体废物集中处置系统和废物临时储存设施等辅助设施，

建设供应和辅助设施的结构性基础设施及其运行，例如用于储存材料的综合储存大楼、用于电池测试的实验室、液体和危险废物的储存库、电池载体和电池废物的回收中心，

危险品仓库、配送中心、企业医疗中心等临时设施的建设和运营，物流区等基础设施的建设和运营，

临时停车场。

当前的部分授权由来已久。特斯拉实际上于2023 年 3 月 15 日向国家环境局提交了改造许可申请，以启动工厂的扩建。同时，还提交了一份申请，将整个改造项目分为几个部分授权部分。

但即使是现在获得的这第一笔部分授权，也只是确认了已经在进行中的工作。特斯拉在 7 月份已经获得初步批准，可以提前开始建造大厅并优化现有设施。然而，如果排放控制审批程序的结果不同，特斯拉将不得不根据预先批准取消这项工作。