充电桩制造商 XCharge North America 开发了一款电动汽车充电器，旨在满足美国电网的需求。“GridLink”提供双向充电，并配有集成电池，有助于稳定电网。

GridLink 充电器的功率最高可达 300 kW。其储能系统由 XCharge 开发，容量为 215 kWh。据这家直流快速充电解决方案提供商称，该系统的存储容量“可扩展至 430 千瓦时，从而优化各种应用的性能。”

此外，电池存储系统使高功率充电器对电网和可用电力的依赖性降低。由于 GridLink 与 208V 和 480V 电力系统兼容，因此安装需要“最少的电气升级”，从而降低了成本并简化了安装过程。

“GridLink 标志着北美电动汽车充电向前迈出了重要一步，”XCharge North America 联合创始人兼总裁 Aatish Patel 表示。“通过提供 300 千瓦的电力并引入电池放电的电网形成功能，我们不仅提高了充电速度，还改变了电动汽车服务设备与电网的互动方式。随着电动汽车的普及，这项技术将使快速充电更加便捷，并有助于稳定我们的能源基础设施。它解决了北美市场的独特挑战，为更加电气化的未来铺平了道路。”

这家充电基础设施制造商于 2023 年 8 月宣布在美国德克萨斯州建立其美国生产工厂。该工厂于 11 月正式开业。这家中国公司于 2022 年首次展示了他们的 NetZero。该站可实现高达 210 kW 的快速充电，并可同时为两辆电动汽车充电。它还配备了容量为 233 或 466 kWh 的电池存储单元。