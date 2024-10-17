据媒体指报道，百度创始人李彦宏 10 月 16 日晚在《HBR Live：商业未来》与哈佛商业评论英文版总编辑殷阿笛（Adi Ignatius）对谈时表示，正如历史上的所有技术浪潮，在经历过最初的兴奋期之后，泡沫难以避免，但泡沫过后，会有 1% 的企业脱颖而出，为社会创造巨大价值。

在与 Adi Ignatius 对谈中，李彦宏谈及 AI 近期发展趋势、是否存在泡沫、AI 与人类关系等多项 AI 相关的热点话题。他认为，过去 18 个月，大模型领域的最大变化是回答问题的准确性，此前，人们总是担心大模型的幻觉，但现在这一问题已基本被解决。他还指出，未来 5-10 年，每个人都将拥有程序员的能力。

同时，李彦宏再次提及中国 AI 的发展特色。他表示，尽管在中国市场上有数百种基础模型，但人们更关心的是应用产品与市场的契合度（Product Market Fit），关注哪些基于模型的应用将产生最大价值。

媒体指出，在 AI 取代人类工作方面，李彦宏表示，很多人会将生成式 AI 革命类比于工业革命。回顾工业革命，也出现过类似情形，很多旧的工作岗位被替代，但创造出更多新的机会。每次创新和技术革命发生时，被替代的都是最辛苦、最艰难、对人们来说不是那么愉快的工作。但技术所创造的新工作，是更舒适、更体面、压力更小的工作。

李彦宏称：“我很乐观地认为，这一轮生成式人工智能，也会出现同样的情景。另一点我想说的是，替代旧工作、创造新工作，不是一夜之间就会发生的。这将需要 10 年、20 年，甚至是 30 年才会逐步实现，人类会有时间为此做好准备。”