在2024年世界智能网联汽车大会（WICV）上，宝马集团宣布2025年将量产搭载“车路云一体化”（V2X）技术的车型。值得一提的是，该技术车型的落地，不仅加速了智能网联技术的普及，也体现宝马在中国持续深化本土合作、以开放创新推动行业生态发展的坚定承诺。

宝马中国区研发高级副总裁雷凯博士表示：“中国是未来之所在，更是智能网联汽车发展的沃土。因此，宝马在中国建立了德国之外最大的研发和数字化体系，全力推动智能网联技术的本土合作与发展，其中V2X技术的量产应用就是优秀例证。宝马将始终以客户为中心，以安全和负责任为前提，为中国客户研发稳定、成熟的科技产品。通过合作创新，我们将使宝马标志性驾驶乐趣在智慧出行新时代中焕发新的活力。”

宝马认为，未来出行不是单独的智能个体，而将依托全方位互联的智能交通网络，提升整体出行效率和安全性。宝马即将在量产车搭载的V2X技术，能够让车端、路端、云端互联互通，进行实时数据交换及信息通信，提升不同终端在智慧城市网络的协同作用，为实现未来智慧交通的目标提供坚实的支撑。对于消费者而言，目前V2X可实现的应用场景能提供丰富的主动安全信息，通过实时预警潜在碰撞危险，帮助降低交通事故的概率。宝马量产搭载V2X技术的车辆，无疑将让用户享受更安全、更智能的出行服务，进一步提升出行效率。

今年7月，工业和信息化部等五部门公布首批20个 “车路云一体化”应用试点城市，标志着V2X技术正从局部测试迈向规模化应用。沈阳成为首批试点城市之一，并于今年8月份发布了相关商用场景规划，包括计划开通东北首条L4自动驾驶测试道路等应用场景。目前，宝马正从测试车、信息分享、参与政策法规标准制定等几个方面加强与沈阳市的合作，共同推进沈阳车路云一体化的城市建设。