此次ColorOS 15搭载OPPO自研的流畅双引擎，重构安卓流畅新体验。同时，ColorOS 15还带来了高效实用的系统级AI，充满生命力的新设计，以及持续提升的易用性功能，为用户带来全面焕新的使用体验。ColorOS设计总监陈希表示：“ColorOS 15充分聆听用户的声音，持续与用户共创，秉承‘以人为中心’的核心理念，打造‘超轻快 更自在’的全新系统体验。”

自研流畅双引擎，重新定义安卓流畅体验新高度

在流畅性方面，OPPO进行了大量人因研究和技术突破，ColorOS 15上为解决多感官在合成为感觉时产生的细微卡顿感，从底层到用户层全面重构，带来流畅双引擎，全方位保障用户的流畅体验。

为从根源上解决安卓流畅问题，ColorOS 15带来自研流畅双引擎 —— 「极光引擎」和「潮汐引擎」。作为系统级渲染与绘制架构，「极光引擎」通过打造业内首个并行绘制框架，实现多个动画的并行绘制响应，上一个动画还未结束，系统便启动同步绘制两个画面窗口，最大程度提升用户的流畅感知。此外，极光引擎还引入系统级柔性回弹微动效，使系统体验更符合真实世界的物理反馈，每次触控都细腻丝滑。极光引擎将系统级滑动曲线覆盖WebView，三方应用也能获得一致舒适的滑动体验。

此外，OPPO联合中国科学院心理研究所，双方共同推出系统流畅的「五个零」体验标准。ColorOS 15在20个应用两轮打开/关闭测试中，做到0闪退、0闪跳、0掉帧、0时延和0断触。

「五个零」系统流畅标准

全新潮汐引擎提供了芯片级性能解决方案，通过独家自研的智能动态缓存和全栈式算法加速器两大技术保障芯片的资源供给能力。芯片缓存是突破性能上线的关键，全新「潮汐引擎」深入芯片底层，彻底重构芯片缓存的分配机制。它根据识别的用机场景智能动态分配算力资源，即使面对各种复杂的用户场景，也能带来更好的性能供给和功耗控制。同时，潮汐引擎通过全栈式算法加速器还提供了更高效的并行化计算，对安卓软件库中通用的算法进行重构和加速，实现最高3倍的算法效率提升。通过智能动态缓存和并行计算架构，ColorOS 15带来了 22% 的整机流畅度提升与12分钟的续航提升，在各类场景下均有显著的能效提升收益。

系统级AI，从底层到交互的重构ColorOS

ColorOS 15带来全新小布助手，凭借先进的系统级AI能力，深入系统底层，串联自有应用和三方应用，自然地理解用户意图，并代替用户执行各种操作，用简单好用，直觉高效的方式解决用户问题。在交互方式上，全新小布助手带来系统级交互「一键问屏」，通过简单的语音对话和圈搜等方式带来 AI一站式服务。小布助手可以理解屏幕内外内容，并根据识别的内容，快速提供准确的回答、建议，而且支持内容的连续追问，甚至可以发出指令，例如修图文件转换格式等，极大提升用户的操作效率。

ColorOS 15融入系统级AI能力

在影像创作方面， ColorOS 15将饱受用户好评的「AI一键消除」升级为一系列更为实用、好用的「一键AI修图」功能，推出「AI去反光」、「AI去拖影」及「AI超清像素」，并全新升级一键自动识别路人的超强「AI消除」功能。办公学习方面，ColorOS 15在便签中融入全新系统级AI笔记助手，提供一键智能排版、AI润色和续写等AI功能；推出一站式AI文档——OPPO文档，支持多个跨应用的「穿透搜索」，并带来PDF、Word、PowerPoint及苹果iWork三件套等不同文档格式的随心转换、AI笔记套件、万字文档5秒AI摘要等好用实用的AI功能。

OPPO 为ColorOS 15引入全新的芯片级AI私密计算云，通过端云协同的硬件级可信计算，让云上计算与终端计算同样可信，确保用户隐私数据在云端可用不可见，放心使用云上AI服务。

自然且自我的设计，处处有细节的易用功能

ColorOS 15将自然光影引入设计语言，极光引擎加持下界面的光影层次更加细腻真实，常见系统界面通过高质量的渲染，能够实现实时混色模糊和弥散投影的效果，再配合各种高阶动态光效，让每一次界面滑动都赏心悦目。

ColorOS 15还致力于创造一个丰富多元的个性世界，全面重构了系统的个性化框架，从息屏、亮屏到解锁，时刻感受灵感无缝转场的丝滑连贯。ColorOS 15提供更多灵感主题可供选择，搭配AI景深抠图、AI智能填充等深度个性化能力，让每个人成为手机的主角。

ColorOS 15让每个人都是生活的主角

OPPO切实关注用户使用细节，窗口系统全新升级，自由分屏功能覆盖99%的应用，并支持双浮窗自由切换等，实用性大提升；全新流体云，状态胶囊居中显示，点击可同时展示多个流体云卡片，服务信息一目了然；此外，相册可逆化编辑、与iOS类原生互传等实用功能都将在此次ColorOS 15上全新升级。