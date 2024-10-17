据金融时报消息，尽管汽车行业施压要求放宽规定，但欧盟仍坚持其 2035 年停止销售燃油新车的计划。根据内部文件显示，欧盟气候事务负责人沃普克·霍克斯特拉为下月议会听证会准备的答复中明确指出，欧盟“既不能也不应该”撤回禁止销售化石燃料动力新车的计划。

报道称，该计划正因欧洲汽车制造商在应对电动车销量低迷，以及中国厂商激烈竞争方面遭遇困难而受到批评。除雷诺外，几乎所有欧洲主要车企今年都发布了利润预警。大众汽车上个月也表示首次考虑关闭其位于德国的工厂，这是其 87 年历史上的头一遭。

欧洲汽车制造商协会也发出警告，随着明年更加严格的排放法规生效，欧洲汽车业或将面临数百万欧元的罚款。该法规要求在 2021 年基准的基础上，将整体排放量减少 15%。

意大利已呼吁欧盟委员会推迟执行禁令，法国希望法规的执行更加“灵活”，而德国的联合政府则支持保留可以使用替代环保燃料的内燃机。

意大利工业部长阿道尔弗·乌尔索上个月警告称，2035 年的内燃机禁令可能会让欧洲汽车制造业陷入“危机”。

奥地利气候与能源部长莱奥诺尔·盖维斯勒向金融时报表示，汽车行业的未来是电动化的。她认为，欧洲不能在这项技术上落后，正如在智能手机领域错失先机一样，尽管诺基亚曾是早期的行业领军者。

据此前报道，9 月下旬，沃尔沃及数十家工业制造商向欧盟发出呼吁：坚持“从 2035 年起停止销售新燃油汽车”的计划，共有 50 家企业呼吁欧盟保持该政策。他们认为，该行业需要确定性才能进行投资和支持，以实现欧盟目标，而不应退步。