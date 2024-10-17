Stellantis 品牌雪铁龙在巴黎车展上展示了即将推出的概念车 C5 Aircross。该汽车制造商还将推出纯电动版。改进后的 ë-C4 和 ë-C4 X 也在展会上展出，雪铁龙还预展了新一代 Ami。雪铁龙巴黎展台上的 C5 Aircross 概念车采用了此类展车常见的几种设计元素。目前尚不清楚设计醒目的轮圈、超宽的轮拱或齐平的车门把手是否会投入量产。

不过，C5 Aircross 概念车具有一些我们可能在未来量产车型中看到的元素。例如，这款概念车采用了雪铁龙的新设计语言，重新设计的标志和前灯设计已经可以在 C3 上看到。短悬垂、略微扁平的引擎盖和陡峭的尾部（为内部提供更多空间）的比例可能也不会改变。“设计摒弃了多余的部分，保留了必要的部分，同时强调了新的品牌形象和现代感，”Stellantis 描述了这款新概念车。“它的长度为 4.65 米，拥有前所未有的比例，并为乘客提供了充足的空间。”

驱动技术没有变化：仍然是熟悉的 100 kW 电动机与 50 kWh 电池相结合，在 ë-C4 中提供 355 WLTP 公里的续航里程，在 ë-C4 X 中提供 360 公里的续航里程。还可选配 115 kW 驱动器和 54 kWh 电池，可将续航里程增加至 415 公里（ë-C4）或 425 公里（ë-C4 X）。

该品牌还在巴黎车展上庆祝了 Ami 上市四周年。为此，它预览了新的前脸设计，旨在让这款超小型车看起来“更成熟、更友好”。据说新一代车型将于 2025 年推出。设计师还设计了一款“冒险”版车型。新闻稿称，Ami Buggy Vision 概念车是“一款个性十足、充满乐趣、专注于航海休闲活动的流畅车型”。然而，雪铁龙尚未确认 Ami Buggy Vision 的任何量产计划。