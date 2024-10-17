彭博社记者马克·古尔曼撰文称，苹果曾与比亚迪合作多年，共同研发了长续航电池技术——而这是苹果现已取消的汽车项目的一部分。文章援引知情人士消息称，这些合作成果为如今的电池技术奠定了基础。

大约在 2017 年，苹果与比亚迪联手开始设计基于磷酸铁锂电池的系统。据知情人士透露，这种技术旨在提供比当时电动汽车电池更长的续航和更高的安全性。

虽然苹果并不拥有比亚迪目前刀片电池的任何技术，但这种合作展示了苹果在汽车制造上付出的努力。据知情人士称，在过去十年间，苹果每年大约在该项目上投入 10 亿美元，这个项目一度被视为公司的“下一个大事件”，直到今年 2 月最终被取消。

知情人士指出，苹果和比亚迪联合开发的技术曾是为其计划中的汽车量身定制。作为这一秘密合作的一部分，苹果工程师带来了在电池组和热管理方面的专业知识，而比亚迪则贡献了其在磷酸铁锂电池（LFP）制造方面的进步。

苹果和比亚迪的发言人都未对该联合电池开发发表评论。不过，比亚迪在一份电子邮件声明中表示，“刀片电池的概念来自比亚迪的工程师，他们独立开发了这一磷酸铁锂刀片电池。比亚迪拥有该电池的全部产权和专利。”

如今，比亚迪所有车型都采用刀片电池系统。知情人士表示，这种电池组设计在某种程度上受益于与苹果合作时的经验教训。

苹果与比亚迪的合作始于大约十年前，当时苹果正在为其汽车项目寻找核心技术。比亚迪工程师向苹果高管展示了刀片电池的早期版本，后者对其安全性和储能能力表示认可。知情人士透露，苹果随后寻求定制化以提升电动车的续航能力。

彼时，苹果已经在研究多种电池技术，涉及镍、碱性等元素，并且为电池组设计和工程投入了数百万美元，以最大化电池单元的利用率。苹果和比亚迪试图将彼此独立的电池组和电池单元研发结合起来，为苹果的汽车生产一套安全且续航能力强的电池系统。

苹果方面，此次合作由曾任职大众和保时捷的前高管 Alexander Hitzinger 领导，他负责 2016 至 2019 年的汽车项目设计工作。苹果还聘请了曾在美国电池初创公司 A123 Systems LLC 工作的 Mujeeb Ijaz，他在 2014 至 2020 年期间为苹果工作。

尽管与比亚迪合作多年，苹果最终退出了这一合作，并开始考虑其他电池制造商的系统。知情人士透露，整个汽车项目遭遇了多次延误，而电动车行业的高成本最终让苹果难以承受。

苹果取消汽车项目是该公司“罕见的一次高调失败”。不过，对于苹果来说，这个长达十年的项目在其他方面也有所裨益。除了在电池技术方面的收获，苹果还利用这些经验开发了诸如 Vision Pro 头戴设备和神经引擎 AI 处理器等产品，并推动了其机器人领域的探索。