苏格兰巴士制造商亚历山大丹尼斯 (ADL) 正在提供有关其新型 Enviro200EV 单层电动巴士的更多细节，该巴士将于明年推出，并将补充目前的下一代电动巴士系列。

升级版 Enviro200EV 计划于 2025 年上市。据技术总监 Chris Gall 介绍，该车型的首批客户已经确定：其中很可能包括 Stagecoach，该公司已经订购了 54 辆电动巴士。

“如果它没坏，就不要去修理它——我们不打算改变任何使其成为英国最畅销公交车之一的功能，”亚历山大·丹尼斯集团工程总监 Chris Gall 在谈到该车的技术基础时解释道：“但我们当然会将其整合到 Enviro EV 系列中。它将拥有许多相同的零件、相同的工具包。公交车的外观与该系列的其他车型相同。这是经过深思熟虑的，目的是为运营商带来巨大的运营效益——因此车库中没有那么多零件，只需一个修复程序即可解决所有公交车上的所有问题。”

Enviro200EV 提供 9.9 米、10.9 米和 11.7 米三种长度，以及符合伦敦交通局 (TfL) 规格的 10.4 米选项。该公交车宽度为 2.47 米。轴距已最大化，以充分利用低地板区域。Enviro200EV 的车辆总重量为 17.2 吨，因此可以使用比全尺寸公交车更小的车轮。

该巴士共设 43 个座位，可搭载 92 名乘客。伦敦交通局的巴士顶部设有 34 个座位，长度为 11.7 米，最多可搭载 78 名乘客。

车上的电池是 CATL 的 400 kWh 储能系统，采用磷酸铁锂化学成分。而姊妹车型Enviro100EV 和 Enviro400EV则采用锂镍锰钴氧化物技术。电力由德国供应商 Voith 的驱动器提供。

ADL 经理 Chris Gall 表示，Enviro200EV 的开发重点是乘客舱，其他电池电动公交车也将使用这种舱室。他说，制造商的目标是打造“高品质和现代化的内饰”，采用暖色调和与外观相匹配的设计线条。

亚历山大丹尼斯总裁兼董事总经理保罗戴维斯补充道，制造商预计新车与重量级竞争对手相比将大幅降低能耗，这将在总拥有成本（TCO）方面带来好处。

目前尚不清楚 Enviro200EV 将在何处生产，但至少部分车型可能在英国以外生产。据 Paul Davies 称，由于经济压力，Enviro200EV 可能会在其他国家生产。不过，目前尚未做出决定。