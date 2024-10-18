比亚迪海洋网专为年轻人打造的第一台GT——海豹06GT正式上市，官方指导价格为13.68万元-18.68万元。新车基于比亚迪e平台3.0 Evo打造，搭载超13项比亚迪全球首创技术，集美学、安全、高效、智能、舒享五大优势于一身，并拥有超100项全系标配，无论是一人出行或是全家出游，年轻用户多元化的用车场景海豹06GT都能满足。

年轻人第一台GT，海洋美学尽显新潮动感

海豹06GT采用海洋美学设计，外观多方面还原了OCEAN-M概念车的设计元素，以更个性化的前脸造型，搭配富有张力的线条，呈现出“年轻人第一台GT”的独特活力与动感。海豹06GT车身尺寸为4630mm*1880mm*1490mm，轴距达到2820mm，以越级尺寸为用户带来自由空间。

内饰设计以简约为主基调，具有海洋美学舒展柔美的同时又不失速度感，并采用多色氛围灯及创新的可升降杯托氛围灯，可配合丹拿音响进行律动变化，为用户带来氛围感驾乘体验。

e平台3.0 Evo全面赋能，海豹06GT实现超安全+超高效

比亚迪坚信安全是电动车最大的豪华。在e平台3.0 Evo加持下，海豹06GT采用全球首创CTB整车安全架构技术集群，实现整车安全再进化。新车采用主后驱动力架构，正碰安全性能提高了60%。此外，车身架构方面，采用行业首创TRB一体式热成形前围板、1500兆帕级超高强度闭口辊压横梁，与高强度刀片电池深度集成，构成内骨骼式CTB安全架构。值得一提的是，海豹06GT还搭载DiPilot智能驾驶辅助系统，拥有BSD盲区监测、AEB自动紧急制动等多项主被动安全功能，并配备驾驶员监测辅助功能，全系标配11个安全气囊，并为用户提供满满安全感。

除了安全外，在e平台3.0 Evo技术优势下，海豹06GT还带来高效的出行体验。新车配备800V高压平台，同时搭载智能升流快充、智能末端快充等领先技术，从30%充电到80%，只需20分钟，从80%充到100%也仅需18分钟，高效贯穿整个充电时长，让用户仅需一杯咖啡的时间，即可满电出发。此外，海豹06GT还搭载了高效十二合一智能电驱系统以及1200V SiC碳化硅电控，出行可实现更长的续航里程以及更优秀的能耗表现，在充电、续航方面都做到不焦虑、随心行。

3种续航里程、主后驱/四驱动力架构、超100项全系标配，解锁出行新体验

驾乘质感上，海豹06GT采用前双球头麦弗逊+后五连杆独立悬架，将操控性和平顺性解耦，带来出众的驾驶稳定性。同时，还提供505km后驱、605km后驱、550km四驱三种续航版本和两种动力架构，给予用户多款车型选择。四驱车型还配备了iTAC智能扭矩控制系统和FSD频率可变阻尼减振器，百公里加速仅4.9s，做到保障舒适性同时还兼顾了驾驶员的操作乐趣，真正满足年轻用户多元用车需求。

聚焦年轻家庭用户，海豹06GT以超100项全系标配，在智能、舒适等各方面，全面满足当代年轻家庭多元化、多功能用车的需要。智能方面，海豹06GT全系标配智能座舱高阶版-DiLink 100，可实现语音连续对话、3D控车等功能，带来个性化智能座舱体验。舒适层面，全系标配主副驾座椅电动调节、电动天幕遮阳帘等多项配置，高配车型还具有前排座椅通风加热、12扬声器丹拿音响等高阶配置，为年轻家庭用户带来高品质的舒享体验。

得益于e平台3.0 Evo技术赋能，海豹06GT凭借整车高价值，为年轻用户创造出更高价值的绿色出行体验