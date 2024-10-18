用 AI 轻轻松松制作一段一两分钟的短片是怎样的体验？

前不久， 美图旗下 AI 短片创作工具 MOKI 面向用户开放。这款工具号称能够帮助用户轻松制作出具有创意的短片，令我充满期待。

简单讲，你可以用它来制作一些简单的动画短片、网文短剧、故事绘本，给小孩子用作故事讲解，或者制作一段浪漫视频发给另一半，都是不错的使用场景。

官方给出的 MOKI 使用流程如下：

在前期设定阶段，输入故事梗概或导入现有脚本，MOKI 生成分镜脚本并提供多种设定选项；

在内容生成阶段，MOKI 生成分镜画面并允许细节修改；

在后期制作阶段，MOKI 生成带有配乐的视频内容，允许用户对视频生成效果持续优化。

MOKI 的操作界面非常友好，即使没有专业知识，也能很快上手。MOKI 提供了丰富的模板和素材库，用户可以根据自己的需求进行选择组合。此外，MOKI 还提供了详细的教程和帮助文档，方便用户解决使用过程中遇到的问题。

前期设定

只需输入简单的文字描述，MOKI 就能自动生成对应的分镜脚本和画面。

我们提供的文字如下：

小镇上，年轻的图书管理员艾克偶然发现了一本古老的魔法书，书中隐藏着一个被遗忘的咒语。随着他开始解读这本书，小镇上的时间突然停滞了，所有人都路入了静止，唯独艾克清麗。为了找出恢复时间的办法，他踏上了一段充满危险和谜题的冒险旅途。最终，他不仅成功解除咒语，还找到了自己的勇气和使命，成为守护小镇的英雄。

按照分镜规划好短片脚本，再选择视频风格（国风漫画、3D卡 通等）、旁白音色与画面比例，即可前进至预览流程——即最终内容预生成阶段。

旁白音色支持多种可选，包括阳光青年、忧郁诗人、温柔淑女、智慧老者、可爱正太等；画面比例可选横屏（16:9）或竖屏（9:16）。

内容生成

到了预生成阶段，在这一步中可以进一步编辑单个分镜的画面描述，并选择每个分镜的出镜角色。

对了，除了经由 MOKI 的 AI 自动生成外，出场角色还支持自定义：可以上传正脸的五官参考图进行生成。

在此步骤中，还支持 AI 改图，比如可以修改人物的着装、发型等画面元素。

实际测试中，分镜生成时间大约为 30 秒。

后期制作

来到最终阶段，操作界面为常见的简洁版视频剪辑页面，包含画面时间轴、音轨等部分。

MOKI 在 AI 配音方面比较出彩，提供了多种风格配音选择，能为作品增色不少；可自行选择背景音乐，风格涵盖气势恢宏、可爱童真、伤感、紧张刺激、恐怖阴森、未来电子等。

画面部分，可以修改运镜方式，有简单的类似 PPT 翻页效果的水平向右、内推等效果，也可以输入文字让 AI 生成。

经测试，最终阶段输出成果视频的等待时长约为 3 分钟。

至于 MOKI 作品分享方式，截稿前仅支持下载至本地。

最后说回作品本身，我们得到的视频并没有体现出脚本中的“小镇上的时间突然停滞了，所有人都路入了静止”部分。算是一个很大的缺陷。成品预览点此看：https://weibo.com/1878726905/OC5awr91L

总结

总体来说，MOKI 是一款非常有潜力的 AI 创作工具。它大幅降低了创作门槛，让更多人能够轻松制作出有趣的短视频。对于那些想要快速制作视频、又不想花费太多精力的人来说，MOKI 是个不错的方案。

希望 MOKI 在未来能够进一步提升画面质量，增加更多风格选择，并提供对长篇故事的支持。同时也期待 MOKI 能与其他创作工具进行深度的整合，提供更全面的创作解决方案。