巴黎车展上创维带来了新车，这款新车型简称为 Skywell Q，将配备两个电池组，但尚未公布其容量。我们确实知道的是，旗舰电池一次充电将使这款掀背车的续航里程超过 300 英里（482 公里）。所有 Skywell Q 车型均标配单个电动机，驱动前轮，功率为 201 马力或 150 千瓦。

值得注意的是，Skywell 表示 Q 仅需 3.9 秒即可达到 62 英里/小时（100 公里/小时）。对于一辆可能重量很大、只有 201 马力且为前轮驱动的电动汽车来说，这个时间有点难以置信。我们必须等到 Q 开始交付后才能知道它是否像 Skywell 声称的那样快。

创维为这款车配备了直流快速充电装置，并表示旗舰车型只需 20 分钟即可将电池电量从 10% 充电至 80%。

从外观上看，Q 看起来相当可爱。它长 4,297 毫米（169.1 英寸），宽 1,836 毫米（72.2 英寸），高 1,536 毫米（60.4 英寸），标配霸气的前饰板，包括 LED 灯条和黑色下格栅。掀背车的侧面轮廓特别大胆，车门上有戏剧性的折痕，前轮拱后面有小的垂直缝隙，类似于保时捷 Taycan 上的缝隙。

在巴黎展出的这款车的其他有趣设计元素包括侧裙和后扩散器，后者看起来是用仿锻造碳纤维制成的。Q 的车轮上还装有空气罩以提高效率，车尾还装有 LED 灯条。

内饰相当简约，但装备精良。车内有大型全景玻璃车顶、可配置的环境照明、明亮的橙色装饰以及 15.6 英寸的大型信息娱乐显示屏。Skywell 还为后座乘客增加了一个八扬声器 Metz 音响系统和一个小型触摸屏。

该公司尚未确认计划销售 Q 的所有市场。我们知道英国将是其中之一，他们将在 2025 年第三季度开始收到首批车。它将提供 7 年 100,000 英里的保修和 8 年 155,000 英里的电池保修。