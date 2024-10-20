Volvo Group总裁兼首席执行官Martin Lundstedt将与多位极具影响力的嘉宾一起，担任CES 2025的主题演讲嘉宾。 Volvo Group将重点介绍其实现100%安全、100%无化石燃料、100%更具生产力的交通运输和基础设施的愿景。

Volvo Group将在演讲中重点阐述通过电气化、互联性和自动化的力量提供更可持续、更高效的工作方式的紧迫性。 技术与合作是Volvo Group实现到2040年价值链温室气体净零排放宏伟目标的最有效工具。

“Volvo Group在移动领域处于领先地位，为卡车、公共汽车、建筑设备以及船舶和工业解决方案提供可持续发展技术。”CTA首席执行官Gary Shapiro表示， “我们期待听到他们在未来十年加速气候进展的宏伟战略。”

Volvo Group将重点介绍其独特的三管齐下的无化石交通方式：电动电池、氢燃料电池和使用可再生生物燃料的内燃机。 该公司将解释为什么整个价值链的系统方法对于支持成功适应和持续采用这些技术至关重要。

“我们很荣幸能够登上CES的舞台，展示我们的技术进步对整个行业和社会的影响。”Volvo Group总裁兼首席执行官Martin Lundstedt表示， “改变交通方式是一个全面的社会问题，我们正在紧急推动这一进程。 但现实情况是，虽然我们拥有可用的技术和设备，但最重要的是要具备重要的有利条件，以确保社会和地球从无化石运输和基础设施解决方案中受益。 CES将为我们提供一个有力的机会，向全世界展示我们如何在整个供应链中改变未来。”

面对快速气候变化，Volvo Group比以往任何时候都更加相信，利用跨行业和跨政府的战略合作伙伴关系是加速变革的关键。 为了将愿景付诸行动，Volvo Group还将分享将可持续发展实践融入整个运营的具体步骤。

“沃尔沃集团在绿色未来方面发挥着重要作用，在行业内提出了一些最雄心勃勃的目标和倡议。”CTA总裁Kinsey Fabrizio表示， “我们迫不及待地想了解更多有关在技术和可持续实践方面取得突破的预期和意外合作伙伴关系。”