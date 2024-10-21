GenAI Fund通过其近期发布的一份报告预测，到2025年，东盟生成人工智能（GenAI）领域的融资将同比增长50%。

该机构在报告中表示，这一增长预计将受到风投信心增强、企业风投部门的涌现、以及并购活动的增加等因素的推动。

根据报告，目前，新加坡在东盟GenAI初创企业数量中占据44%的份额，位居榜首。其次分别为越南（27%）和印尼（13%）。

不过，报告也指出，这种分布也有望在未来一年半内发生转变——其中，得益于其相对较低的技术人才成本和丰富的人才规模，越南有望成为GenAI领域的一大受欢迎外包地。

报告显示，在东盟的GenAI初创企业中，绝大多数（92%）的部分都在专注于B2B或B2B2C模式。而这意味着，从这一领域来看，该地区科技生态此前以B2C为重心的的格局发生了显著转变。

在具体应用层面，现阶段，生产力和业务解决方案（26%）、医疗健康和健康（13%）、金融服务（13%）成为了东盟当下最为热门的GenAI细分领域。

把目光转移到挑战层面。报告介绍称，从企业入职流程缓慢到POC验证困难，从难以实现产品与市场的契合再到如何与成熟的SaaS服务/大型科技企业展开竞争，该领域的初创企业也正面临着诸多挑战。

而从最后一点出发，报告表示，虽然AWS、GCP、Azure等云服务提供商对GenAI生态的发展至关重要，但这些基础设施提供商也有望在未来成为竞争对手。同时，虽然诸如OpenAI或者Anthropic等基础模型提供商为其提供了重要的功能，随着这些服务的发展，初创企业也将愈发难以追上这些前辈们的身影。不过，在这个过程中，不难发现，GenAI初创公司使用“big tech”与科技巨头进行市场化较量的的趋势却也正在上升。

最后，在融资层面。据了解，目前，东盟50%的GenA 初创企业都是基于自筹资金或天使投资——其中，有41%的企业已经获得了pre-seed或种子轮融资。而在盈利层面，报告称，当下只有16%的GenAI初创企业实现盈利——这表明，在东盟，该行业尚处于早期阶段。