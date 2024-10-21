Google 首席执行官桑达尔·皮查伊近日宣布，将负责公司 Gemini AI 助理应用程序的团队转移到其 DeepMind 研究实验室，继续整合公司在人工智能领域工作的各个团队。

皮查伊在博客文章中表示，公司正在简化其结构，以“不断加快人工智能发展的步伐”。他还宣布，Google 搜索和广告部门的最高领导人普拉巴卡尔·拉格哈文（Prabhakar Raghavan）将在领导公司旗舰业务四年后离开该职位，转而担任 Google 首席技术官一职。

Google 资深高管尼克·福克斯（Nick Fox），曾担任拉格哈文手下的一名搜索副手，将接替拉格哈文领导公司的搜索、广告、地图和购物服务。

长期以来，Google 在全球范围内占据搜索引擎的主导地位，但过去两年里，其在推出生成式 AI 工具和服务方面的表现被认为落后于微软、OpenAI 等公司。为了在新的竞争环境中保持竞争力，Google 必须谨慎处理 AI 业务的扩展，以避免对其核心盈利模式造成影响。皮查伊在公告中将本次重组定位为加快公司在人工智能领域发展的措施。

在过去的六个月里，Google 一直在整合其专注于人工智能的团队，寻求改进 Gemini 模型以挑战 OpenAI 和 Anthropic 等公司。今年 4 月，该公司将模型、研究和负责任的人工智能团队转移到 DeepMind 部门。不久之后，又将 DeepMind 与 Google 内部的另一研究部门 Google Brain 合并。

DeepMind 于 2010 年在伦敦成立，最初是一个学术研究实验室，于 2014 年被 Google 收购。近年来，DeepMind 逐渐从最初的研究驱动转向产品开发驱动。

DeepMind 的产品副总裁埃利·柯林斯（Eli Collins）上个月在接受彭博社采访时表示，无论是在 Google 内部还是外部，许多顶尖的研究实验室如今都已变成了产品公司。他说，DeepMind 不得不“加快步伐”以跟上人工智能创新的速度。

与此同时，Google 还面临着来自联邦官员的越来越多的反垄断审查。今年 8 月，Google 在一项诉讼中败诉，美国司法部指控该公司非法垄断在线搜索和广告市场。今年 9 月，针对 Google 在在线广告交易技术领域主导地位的另一场审判结束，预计今年年底将有判决结果。