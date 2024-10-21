彭博社记者马克·古尔曼发布了最新一期《Power On》时事通讯，本期聚焦苹果在 AI 领域的进展。

古尔曼认为，苹果真正的挑战在于首批 AI 功能并不令人眼前一亮，更多重磅功能未来几个月内才陆续推出。例如，iPad mini 主要宣传的四大功能中，有三项要等到 12 月至次年 3 月才会上线。

初期的核心功能是通知摘要。如果做得“足够准确”将会非常实用，但相较于竞争对手的产品缺乏足够的吸引力。与 Google、OpenAI 和 Meta 的最新 AI 产品相比，苹果的 AI 明显落后。

古尔曼表示，苹果自己的内部研究也反映了这一点。其援引知情人士消息称，研究表明 OpenAI 的 ChatGPT 在回答问题时比 Siri 准确率高出 25%，且能回答 30% 更多的问题。“事实上，苹果内部普遍认为其生成式 AI 技术至少落后领先公司两年。”

但他认为，苹果的潜力仍是“不可小觑”。它拥有全球知名的品牌、几乎无限的资源，以及屡次从落后局面中逆袭成功的经验（例如 Apple Maps）。最终，苹果将通过自研、招聘或收购等方式，跻身顶级 AI 企业行列。

此外，苹果在赶超竞争对手时还拥有一大优势：能够迅速将新功能推送至海量设备。但目前苹果尚未在 AI 方面展现出真正的实力，消费者暂时还没有理由专门为 Apple Intelligence 购买设备。如果有人因为苹果的营销而期待 AI 功能，使用后可能会发现，这些工具并没有太大实际价值。

古尔曼提到，这也引发了一个更深层次的问题：消费者真的在乎 AI 吗？目前来看，iPhone 摄像头的改进吸引力更大。苹果也清楚这一点，这也是最近的升级都集中在拍照和视频功能上的原因，如今年新增的相机控制按钮。

苹果在赢得投资者方面表现出色。其股价创下历史新高，市值达到 3.6 万亿美元，部分原因是 AI 的热潮。

他直言，一些分析师甚至声称 Apple Intelligence 已经引发了一场“AI 消费者革命”，并将点燃假日季的消费热潮，但苹果的 AI 之路仍有很长一段距离要走。如果今年的新 iPhone 大获成功，可能更多归功于其他功能而非 AI。