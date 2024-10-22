苹果宣布将在下周发布 iOS 18.1 正式版，将为海外用户带来 Apple Intelligence“苹果牌 AI”首批功能更新，新增写作工具、Siri 改动、摘要和智能回复等特性。要使用 Apple Intelligence 功能，用户需要在海外版本 iPhone 15 Pro、iPhone 16 或 M 系列芯片 Mac 及 iPad 上体验。

上述国行设备以及苹果国服账号登录的设备届时将不会支持 Apple Intelligence。

苹果同时确认该更新将为 AirPods Pro 2 耳机带来新增“临床级”助听器功能。该公司于今年 9 月的发布会上为 AirPods Pro 2 耳机推出了听力保护模式（在嘈杂环境下提供被动降噪）以及一种“临床级”助听器模式。

在启用功能后，用户首先需要使用 AirPods 和 iPhone 进行简短的听力测试，如果检测到听力损失，系统将创建一项“个性化声音配置”文件，从而允许 AirPods Pro 2 根据用户需要进行动态声音调整，以帮助用户更容易地听到外界的声音。

苹果表示，个性化听力配置文件将自动应用于音乐、电影、游戏、电话等场景，无需调整任何设置。相关功能能够帮助人们更好地参与对话，并与周围的人和环境保持联系。