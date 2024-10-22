奥迪A2 回归，但并非以量产车的形式，而是作为汽车制造商学徒计划的一次性 EV 改装版。A2 e-tron 以新的造型线索和全电动动力系统重新构想了该品牌的创新现代经典，恰逢原版 25 周年纪念。该模型在奥迪股份公司的社交媒体渠道上展示，但未透露有关电动汽车基础的任何信息。比例和温室沿用了原始 A2，并结合了一些重新设计的部件，以打造现代外观。

在前部，A2 e-Tron 的特点是更纤细的 LED 大灯、覆盖式格栅上的发光奥迪徽章和更简洁的保险杠设计。由于取消了门把手、代替后视镜的摄像头、宽大的挡泥板延伸件和一套新的空气优化合金轮毂，轮廓得到了增强。

尾部也进行了更新，尾灯采用现代图形，尾门设计更简洁，并配有集成刹车灯的透明后扰流板。有限的内饰镜头显示，A2 e-tron 已改装了奥迪运动桶形座椅。

奥迪A2 回归，但并非以量产车的形式，而是作为汽车制造商学徒计划的一次性 EV 改装版。A2 e-tron 以新的造型线索和全电动动力系统重新构想了该品牌的创新现代经典，恰逢原版 25 周年纪念。

该模型在奥迪股份公司的社交媒体渠道上展示，但未透露有关电动汽车基础的任何信息。比例和温室沿用了原始 A2，并结合了一些重新设计的部件，以打造现代外观。