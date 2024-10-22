中国最大的电动汽车制造商雄心勃勃，计划成为欧洲真正的参与者。在扩大与汽车技术巨头 Forvia 的合作后，比亚迪预计将迅速扩大该地区的市场份额。

比亚迪正在扩大与全球第七大汽车技术供应商 Forvia 的合作，以扩大其在欧洲的业务。

Forvia 宣布已被选为比亚迪在土耳其的新电动汽车工厂的供应商。此前不久，两家公司宣布将合作在匈牙利开设比亚迪第一家欧洲工厂。

在占领本土市场中国（也是全球最大的电动汽车市场）之后，比亚迪正着眼于包括欧洲在内的海外市场来寻求增长。

过去七年，比亚迪和Forvia在中国开设了七家工厂。两家公司宣布计划在泰国开设一家新的座椅组装厂，今年夏天比亚迪在泰国开设了第一家制造厂。

比亚迪和 Forvia 目前正在扩大在欧洲的合作。在合作建设比亚迪在匈牙利的第一家工厂后，Forvia 首席执行官帕蒂克·科勒表示：“与比亚迪在欧洲建立合作伙伴关系对我们两家公司来说都是一个重要的里程碑。”

Sealion 7 是比亚迪第八款进入欧洲市场的车型，其他三款车型分别为广受欢迎的 Dolphin、Seal 和 Seal U。

比亚迪在土耳其的新工厂预计将创造 5,000 个新工作岗位。该公司将在该新工厂投资 10 亿美元。到 2026 年底，该工厂预计每年可生产 15 万辆汽车。