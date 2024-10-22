HMD 宣布与索尼影业达成合作，推出以《毒液》为主题的 HMD Fusion 手机——在普通版 HMD Fusion 的基础上新增限量版的《毒液》主题外观套件。

该机目前在美国已经接收预订，售价为 300 美元，将提供三种《毒液：最后一舞》主题的外观。该机在启动时会播放“我们是毒液”的欢迎语，随之而来的是来自新电影的主题动画。

该机还隐藏了一些电影彩蛋，包括“埃迪，是时候了”的警报声和毒液声音大喊“谁发的那个东西？”的通知提示音。此外，该机还拥有毒液声音发出“我们完蛋了”的铃声和“埃迪，我会陪你到最后”的语音信箱。

外观方面，其配备了 160 个电磁阵列，能够控制一个类毒液的液体（铁磁流体），该液体被放置在一个玻璃容器中，可以通过后盖的六个引脚与手机连接。连接后，这个外观组件会改变新机的外观和软件，增加一系列个性化功能。

其主要规格如下：