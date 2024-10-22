特斯拉本月在“We,Robot”发布会中展示了 Cybercab 等全新车型，但由于“致敬”了《银翼杀手 2049》中的镜头，马斯克被后者制作公司指控侵权。

据 The Verge 报道，《银翼杀手 2049》的幕后公司——洛杉矶 Alcon Entertainment 对特斯拉、马斯克及华纳兄弟探索公司提起诉讼，后者被指控使用 AI 图像生成器为“We, Robot”活动制作了宣传图片，并模仿了 2017 年科幻电影《银翼杀手 2049》中的镜头。

根据 Alcon 的说法，Alcon 拥有《银翼杀手 2049》的版权，而特斯拉和华纳兄弟探索公司在当地时间 10 月 10 日下午——发布会在华纳兄弟片场举行的数小时之前，才临时向 Alcon 申请使用该影片的影像。

虽然华纳兄弟探索公司拥有《银翼杀手 2049》的部分授权权利，但由于活动会进行全球直播，影像的使用许可必须直接从 Alcon 获得。在 Alcon 的法律和许可部门知晓此事后，便立即向相关方发出了明确的拒绝，以防止活动中出现任何疏漏。

Alcon 的诉状中如是说：

任何严谨的品牌在考虑与特斯拉合作时，都应慎重考虑马斯克那被过度放大、带有强烈政治色彩、变化无常，甚至偶尔涉及仇恨的言行。

特斯拉被指控为：不顾拒绝，仍然将《银翼杀手 2049》中的镜头输入 AI 图像生成器，制作出“轻度风格化的虚拟剧照”，并在“We, Robot”发布会上进行了显著展示。在活动中，马斯克提到《银翼杀手》系列，并在描述未来的科幻愿景时，直播画面切换到一幅展示一名身穿风衣的男子站在一座废墟般的末日城市前的图像。

Alcon 还表示，他们并未知悉特斯拉和华纳兄弟探索公司之间为举行“We, Robot”活动而签署的任何协议。不过，Alcon 的诉状没有详细说明索赔金额。