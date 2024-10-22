据悉，在于今年 6 月申请破产保护后，近期，美国造车新势力 Fisker 已获得法院对其破产清算计划的批准。

据介绍，美国破产法官 Thomas Horan 在特拉华州威尔明顿举行的法庭听证会上批准了 Fisker 的破产计划，并准许该公司在出售其车队后用剩余资产偿还债权人。

作为背景，此前，Fisker 在筹集了 10 亿美元的股权资本后，在 2020 年 SPAC 上市。不过，由于其旗舰车型 Ocean SUV 的生产和交付问题，该公司最终耗尽了资金。

据了解，日产曾计划向 Fisker 投资约 4 亿美元以换取其电动皮卡平台授权。但 Fisker 最终未能与日产就其电动汽车的生产达成合作。

有消息指出，在与日产的谈判进行期间，Fisker 的现金流问题迫使其暂停汽车生产并裁员。而后，Fisker 最终选择破产清算其业务，将其剩余的汽车库存出售给 American Lease，并将其知识产权转让给债权人。

值得一提的是，Fisker 曾计划在上海开设其首家 Fisker 体验店，预计于 2023 年 12 月或 2024 年 1 月正式开业。目前看来，这一计划也并未得到落地。

封面来源：Fisker官网