以前挑选 Apple Watch 很容易。你要做的就是在大屏和小屏之间抉择。之后 Apple 为其增加了蜂窝网络版，接着是更实惠的 Apple Watch SE，以及 2022 年发布的坚固耐用的 Apple Watch Ultra（已经更新到第二代）。突然间有了很多选择，麻烦自然也就来了。

如果你是个新潮的人，希望用上最新的花哨功能，那么请记住，最新版本的 watchOS，即 watchOS 11，不支持 Series 4、5 和第一代 SE。

如此多的选择可能会导致你选择困难症复发。不过别担心。本文可以为你指明正确方向——至少是一个小小的建议。

Apple Watch 适合你吗？

考虑到适配性与软件生态，对于 iPhone 用户来说，Apple Watch 是最好的智能手表。对于狂热运动爱好者来说，许多智能手表都比 Apple Watch 更好，即便 Ultra 型号也是如此。但其他手表在生产力、安全功能、智能家居控制以及与其他 Apple 设备和服务交互方面都表现不佳。Apple Watch 拥有市面上所有智能手表中最强大的第三方应用生态系统。

可穿戴设备是非常私人的设备——如果你不经常佩戴 Apple Watch，设备就无法收集到足够多、有效的生命体征、运动健康数据，进而就无法获得之中的益处。你肯定不想花两千块然后让它吃灰。避免这种情况的最佳方法是为自己做好安排，并优先考虑舒适度。在考虑购买 Apple Watch 前，请务必花时间弄清楚哪种尺寸和表带材质最适合你的手腕。

参考维度

价格 应该买新款吗？还是那个观点：最适合你的也许就是现在手腕上戴着的，没必要着急换新。选择官方翻新版可以节省开支，尤其是在每年的款式变化不大的情况下。 功能性 你想为手表支持蜂窝网络、独立拨打电话多花钱吗？哪些型号有什么传感器，这对你有什么影响？ GPS 还是蜂窝网络？ 有些情况下你需要购买蜂窝网络型号，而其他情况下你只需要 GPS 版即可。

Apple Watch SE 和 Series 机型各有两种尺寸。SE 有 40 毫米和 44 毫米，Series 7、8、9 有 41 毫米和 45 毫米两种尺寸。而新款 Series 10 的尺寸增大到 42 毫米和 46 毫米。较大的屏幕更易于阅读，而较小的型号更适合手腕小的人群。尽管表壳大小有多种规格，但表带都是通用的，只有大小两种之分。

SE 和 Series 均采用铝金属表壳，但 Series 10 现在也有钛金属表壳（旧款对应为不锈钢表壳）。如果你不在意外形的话，铝金属表壳就可以了。如果选择了钛金属表壳的更耐用蓝宝石玻璃表镜，自然就需要多掏钱。

至于表带，我们推荐回环式运动表带，因为它是最透气的选择。如果想要其他表带，推荐使用 Apple Watch 定制坊进行自定义预览，先看效果再做决定。

喜欢皮革表带？直接去第三方电商平台找吧。为实现所谓“碳中和”，苹果推出 Series 9 后就不再生产皮革配件了。

Ultra 和 Ultra 2 都只有一种尺寸——49 毫米——并配有钛金属表壳。该系列还配有特殊表带：高山回环、野径回环、海洋和钛金属米兰尼斯。这些表带面向跑者、徒步旅行者和潜水爱好者，当然了，你可以根据喜好自行选择。

Apple Watch Series、SE 还是 Ultra?

今年的 Series 10 更新幅度较小。其主要侧重于让手表佩戴更舒适，同时增加了更大的广角 OLED 显示屏。如果你是从旧款升级而来，你肯定会注意到手腕上可以看到的内容变多了。内置的扬声器可以直接外放音乐和播客，通话时的语音隔离也得到了改善。新加入的水深与水温传感器，应该会让游泳爱好者爱上它。需要注意的是，国行版因为法规的关系，快速充电功能受限。健康方面，新的生命体征 App 可以帮助你了解日常健康状况。

针对年轻客群和首次购买智能手表的消费者，我们推荐第二代 Apple Watch SE。如果你是从更早期的 Apple Watch 升级而来，想要一块常亮显示屏，或者想要更高级的健康追踪功能，那么你应该考虑 Series 10。如果你想要最亮的屏幕、最好的耐用性和更长的电池续航，甚至更先进的健身功能，那么优先考虑 Ultra 2 吧。

以最低成本入手

Apple Watch SE（2022 年款、40毫米、GPS）

想要基本的功能（入门）并花最少的钱（实惠），SE 版本或许该最先考虑。选择了这款手表，你将获得与 Series 8 和初代 Ultra 相同的处理器，以及跌倒检测和车祸检测功能。

虽然第二代 SE 是一款表现优良的手表，但它并不总是正确的选择。如果你想从旧款升级，但又不想为 Series 10 多掏钱，还有另一种选择：购买二手或翻新的 Apple Watch。

想找到最优惠的价格和想要的型号需要一定的耐心。在“海鲜市场”、淘宝、京东等平台找寻时需要特别注意型号、地区版本（可能有些功能被锁定或用不了）等等的区别。另外，老款设备不支持最新的 watchOS 系统，意味着那些最新的花哨功能将与你无缘。

给孩子的最佳方案

Apple Watch SE（2022 年款、40毫米、蜂窝网络）

如果你希望给孩子配一块 Apple Watch，我们建议你选择蜂窝网络版 Apple Watch SE，或者带有蜂窝网络的翻新版 Series 4、5 和 6。这些手表的尺寸都比 Series 7、8 或 9 要小，可能更适合孩子的手腕。

家长控制功能是其中的重点。你可以设置屏幕使用时间、随时掌控小孩所处位置等。当然，前提是设备必须至少支持 watchOS 7。Apple 的支持页面指出需要 Series 4 或更新机型或 Apple Watch SE 才支持家庭设置。

最适长者的 Apple Watch

这可能是一个棘手的问题，但我们推荐蜂窝网络版 Series 9 或 Series 10。

首先，更大的屏幕对老年人来说更易阅读，另外还可以调大文本尺寸。常亮显示屏有助于提高可访问性，尤其是在考虑到部分老年人的手臂可活动性的情况下。Series 9 或 Series 10 还支持全套健康功能，包括心律不齐警报、行走稳定性、心电图、跌倒检测和紧急呼叫。这些型号还具备手指捏和辅助功能与改进的 Siri，这可能会对你家里的老年亲属很有帮助。