随着人工智能技术的迅猛发展与全球化浪潮的日益深化，AI的商业化应用与技术创新已成为全球瞩目的焦点。动点科技联合极新科技，将于2024年10月24日，在杭州拱墅区大兜路250号VILLA MOON，隆重举办《AI出海——跨越边界的创新》为主题的2024 杭州AI出海论坛。此次活动杭州拱墅国投产业发展有限公司将作为合作伙伴， 旨在深度剖析AI技术在全球的实践应用，并探索杭州企业如何借助AI技术的革新力量，提升其在全球市场的竞争实力。

本次论坛议题广博而深刻，将围绕“‘橙’云出海，畅想未来”、“AI全球化浪潮——从技术创新到市场布局”、 “全球化背景下的机会与未来——中国速度让AI技术落地全球”、“技术创新出海的投融资环境分析”等核心议题展开深入讨论，展开一场智慧与灵感的碰撞。与会嘉宾将分享AI领域的最新研究成果，共同探讨如何将创新技术转化为具有全球竞争力的产品和服务，前瞻AI技术未来商业化的发展趋势。

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活动议程

活动日程亮点纷呈，我们荣幸邀请到了阿里云、亚马逊云科技、毕马威、松鼠Ai、医策科技、未来基因、NextHuman、PingPong、水母智能、孚临科技、Zilliz、Maze Al、华旦天使投资、浙江拓圃科技等业界巨擘的代表，共同探讨AI技术的全球化趋势，分享真知灼见与宝贵经验！

目前，活动已经收到中信证券、吉利、字节跳动、中金国际、马来亚银行、北京工信国际科技发展有限公司、杭州科创集团、浙商中拓、万科、新华资本（按报名时间排序）等知名企业参与！

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参与方式

我们诚邀您莅临现场，与行业领袖共同见证AI技术如何跨越边界，引领全球创新潮流！

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