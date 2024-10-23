空中客车公司的全资子公司 Airbus UpNext将与东芝集团的能源部门东芝能源系统与解决方案公司合作，共享未来氢动力飞机超导技术方面的经验。在航空业脱碳的追求中，氢动力飞机是到 2050 年实现净零排放的有希望的解决方案之一。超导技术为这些飞机提供了独特的优势，使用 -253°C 液态氢作为燃料，还能有效冷却电力推进系统。低温技术可实现飞机电气系统内几乎不受阻碍的电力传输，从而显著提高其能源效率和性能。

合作伙伴的目标是共同开发一台两兆瓦的超导电动机。

该协议由空中客车高级副总裁兼颠覆性研发技术负责人 Grzegorz Ombach 博士与东芝电力系统业务负责人兼东芝能源系统与解决方案公司董事 Tsutomu Takeuchi 在东京签署，正值日本航空航天2024年之际。

过去 10 年来，空客一直在努力降低超导技术的风险。最近，空客 UpNext 推出了 Cryoprop，这是一款用于测试两兆瓦级超导电力推进系统的演示器。东芝近半个世纪以来一直在进行超导技术应用的研发，并于 2022 年 6 月发布了自己的两兆瓦级超导电机原型，用于移动应用。

空中客车日本技术中心于 2024 年 5 月宣布成立。该计划旨在发展该国的合作伙伴关系，以推动航空航天领域的研究、技术和创新，并突破界限，为下一代飞机做好准备。东芝与空中客车之间的合作是日本实现这一雄心壮志的首次成果。