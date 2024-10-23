宝马集团丁戈尔芬和雷根斯堡工厂将直接从自家屋顶获得可再生能源发电。丁戈尔芬的屋顶光伏系统容量为 11.1 MWp，将成为德国最强大的光伏系统之一。为了实现这一目标，这家高端汽车制造商将其位于巴伐利亚东部的两家工厂的屋顶空间租给了 Sunrock Holding Deutschland GmbH，该公司将利用光伏技术发电，并从 2025 年起根据直接供应合同将其提供给工厂。

宝马集团房地产管理主管 Nicole Haft-Zboril强调说：“通过这个项目，我们不仅创建了德国最大的屋顶光伏系统之一，还推动了宝马集团工厂现场直接生产可再生能源。”

在丁戈尔芬，光伏模块覆盖了超过 100,000 平方米的大厅屋顶空间，雷根斯堡还安装了超过 25,000 平方米的额外面积。这些系统合计可实现 14 MWp 的输出。丁戈尔芬的年可再生电力输出估计为 11.3 GWh，雷根斯堡为 2.9 GWh，相当于数千户单户住宅的年用电需求。

Sunrock 德国公司总经理 Georg Brenninkmeijer 表示：“我们很荣幸能与宝马这样的知名汽车公司合作。与许多其他行业一样，汽车行业对能源的需求很高，因此开发本地化解决方案以确保可持续的能源供应至关重要。我们很高兴很快开始在丁戈尔芬和雷根斯堡安装光伏系统，这将在未来为宝马集团的两家工厂提供本地生产的绿色太阳能。”

计划中的光伏系统预计最早于 2025 年春季投入使用并开始在雷根斯堡供电，而丁戈尔芬市的目标是明年秋季。

未来几个月内，两地都将开始动工。在丁戈尔芬，模块将安装在中央售后物流大厅之一的屋顶上——工厂 02.70“动力中心”——而雷根斯堡将利用其物流大厅之一的屋顶区域。