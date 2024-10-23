红旗在2024年巴黎车展上推出了其最新电动汽车：EH7轿车和EHS7 SUV 。这两款车型将在车展期间在欧洲开放预订，这是红旗进军欧洲市场的重要里程碑。两款纯电动车型 EH7 和 EHS7 均配备 22,500 RPM 电动机，最高时速可达 200 公里/小时。EHS7 仅需 3.9 秒即可实现 0-100 公里/小时加速，而 EH7 则只需 3.5 秒即可达到相同速度，提供超级跑车级别的性能。后轮转向和先进的制动系统（100 公里/小时制动距离仅为 36 米）进一步增强了精确的操控性，确保了刺激而灵敏的驾驶体验。

车内空间舒适豪华。手工缝制的 NAPPA 真皮座椅让乘客在任何旅途中都能享受到极致的舒适。与顶级豪华车相媲美的高级装饰，处处散发着尊贵优雅的气息。此外，先进的“iDCS 自调节连续阻尼减震器”可轻松适应各种地形，提供顺畅的驾驶体验。

两款车型均配备双屏显示屏和 63 英寸 AR-HUD，以及全面的驾驶辅助系统。快速充电功能可在短短 20 分钟内将电量充至 10% 至 80%，非常适合长途旅行。其时尚、自然的外观融合了力量与优雅，而令人印象深刻的续航能力（EH7 高达 655 公里，EHS7 高达 600 公里）确保了可持续性，同时又不影响性能，使红旗的新车型处于豪华电动汽车技术的前沿。

红旗EH7售价为49,999欧元起，EHS7售价为53,999欧元起，为消费者提供了高性价比的选择。

除了提供世界一流的电动汽车解决方案外，红旗还在欧洲多个国家建立了强大的售后网络，为客户提供全面的服务和支持。

未来5年内，红旗将推出另外10款新车型，满足欧洲及全球消费者对高品质、智能化、绿色环保汽车的需求。